L'Ostiamare, squadra di Serie D, ha svelato sui social le nuove maglie per la stagione 2025/26. La particolarità? Sono state disegnate (in collaborazione con il Centro Stile Macron) dal suo presidente: Daniele De Rossi! "La Home e la Away - ha spiegato - incarnano due anime del nostro Club: una legata alla tradizione del litorale, l'altra proiettata verso una visione moderna del calcio, fatta di valore e senso di appartenza"

