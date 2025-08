Porto, è morto il ds Jorge Costa. Aveva 53 anni

Un altro grave lutto nel calcio portoghese. All'età di 53 anni è morto Jorge Costa, direttore sportivo del Porto, a causa di un arresto cardiorespiratorio. A darne l'ufficialità è il club attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali: "Jorge Costa, il leggendario Capitano del FC Porto e attuale Direttore del Calcio Professionistico, è deceduto questo martedì a causa di un arresto cardiorespiratorio. Il Futebol Clube do Porto esprime la sua più profonda tristezza e costernazione per la scomparsa di una figura imprescindibile nella storia del Club. Jorge Costa ha incarnato, durante tutta la sua vita, dentro e fuori dal campo, i valori che definiscono il FC Porto: dedizione, leadership, passione e un incrollabile spirito di conquista. Ha segnato generazioni di tifosi ed è diventato un simbolo assoluto del Portismo. In questo momento di immenso dolore, il Futebol Clube do Porto porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Costa, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili. Essendo questo un momento di lutto per tutta la sua famiglia e per la famiglia portista, chiediamo a tutti discrezione e rispetto in questo periodo di addio. Maggiori informazioni saranno comunicate a tempo debito. L'eredità di Jorge Costa rimarrà per sempre viva nella memoria di tutti i tifosi del Porto. Non sarai mai dimenticato, Capitano". Inoltre, come riportato da A Bola, Costa sarebbe stato vittima del malore dopo aver svolto un'intervista con una tv locale, sentendosi male e perdendo conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.