Incidente stradale, Pietro Lo Monaco ricoverato

Pietro Lo Monaco è ricoverato in ospedale in condizioni serie dopo un incidente stradale, avvenuto ieri nella zona di Palermo. L’ex direttore sportivo del Catania in Serie A, poi dirigente tra le altre anche di Genoa e Palermo, ieri ha avuto un incidente e ha riportato diverse fratture allo sterno e a diverse costole: è stato trasportato durante la notte in ospedale nel capoluogo siciliano in elicottero. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'incidente sarebbe stato un colpo di sonno, che gli avrebbe fatto perdere il controllo della propria auto. Lo Monaco non sarebbe in pericolo di vita. A confermare l’incidente e il ricovero in ospedale è stato l’Enna Calcio, club siciliano di Serie D, di cui Lo Monaco è attualmente ds.