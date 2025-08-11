Esplora tutte le offerte Sky
Cristiano e Georgina si sposano: a dare l'annuncio è stata la compagna del campione portoghese, con un post su Instagram in cui ha pubblicato la foto dell'anello di fidanzamento

Cristiano Ronaldo si sposa. La sua Georgina ha detto "sì" e i due convoleranno presto a nozze coronando così una relazione iniziata nel 2016. L'annuncio è stato dato dalla stessa compagna di CR7, Georgina Rodriguez, che ha pubblicato su Instagram la foto dell'anello di fidanzamento accompagnata da un "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite" come commento. La coppia ha quattro figli: nel giugno 2017 Ronaldo ha avuto una coppia di gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. A novembre dello stesso anno Georgina ha dato alla luce Alana Martina, mentre nel 2022 ha partorito due gemelli: il maschio, Angel, è morto durante il parto, mentre Bella Esmeralda è sopravvissuta.

