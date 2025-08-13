Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Supercoppa europea, le pagelle di Psg-Tottenham 6-5 dcr. L'Mvp è Lee

supercoppa fotogallery
24 foto
©IPA/Fotogramma

Il Psg rimonta e trionfa 4-3 ai calci di rigore, dopo aver terminato i 90' 2-2. L'Mvp è Lee, che entra e firma il gol che rimette in gioco i parigini, ma ottima è anche la prestazione di Goncalo Ramos, in gol, e Marquinhos. Delude Doué. Nel Tottenham i migliori sono Romero, Spence e Bentancur. Le pagelle di Massimo Marianella

PSG-TOTTENHAM, LA CRONACA DEL MATCH

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza