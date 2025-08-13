Supercoppa europea, le pagelle di Psg-Tottenham 6-5 dcr. L'Mvp è Lee
Il Psg rimonta e trionfa 4-3 ai calci di rigore, dopo aver terminato i 90' 2-2. L'Mvp è Lee, che entra e firma il gol che rimette in gioco i parigini, ma ottima è anche la prestazione di Goncalo Ramos, in gol, e Marquinhos. Delude Doué. Nel Tottenham i migliori sono Romero, Spence e Bentancur. Le pagelle di Massimo Marianella
- CHEVALIER: voto 6
- HAKIMI: voto 5.5
- MARQUINHOS: voto 7
- PACHO: voto 6
- NUNO MENDES: voto 6.5
- ZAIRE-EMERY: voto 5
- VITINHA: voto 5.5
- DOUE': voto 5
- KVARATSKHELIA: voto 5
- BARCOLA voto 6.5
- DEMBELE': voto 6.5
- dal 60' FABIAN RUIZ: voto 6
- dal 68' LEE: voto 7.5
- dal 48' MBAYE: voto 6
- dal 78' RAMOS: voto 7
- VICARIO: voto 6
- DANSO: voto 6
- ROMERO: voto 7
- VAN DE VEN: voto 6.5
- PORRO: voto 6.5
- PALHINHA: voto 6
- SARR: voto 6.5
- BENTANCUR: voto 7
- SPENCE: voto 7
- KUDUS: voto 6.5
- RICHARLISON: voto 6
- dal 72' GRAY: voto 6
- dal 72' SOLANKE: voto 6
- dal 79' TEL: voto 5
- dal 90' BERGVALL: voto S.V.