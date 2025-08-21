Follia sugli spalti ad Avellaneda per il ritorno degli ottavi in Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile. I gravi scontri tra tifosi hanno portato prima alla sospensione del match al 47' e addirittura alla decisione di annullarlo da parte della Conmebol: "Il caso sarà deferito agli organi giudiziari per future decisioni". Come riporta il Clarin, il bilancio parla di diversi feriti e almeno 90 sostenitori arrestati

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE