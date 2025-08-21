Independiente-Universidad de Chile, scontri tra tifosi: 90 arresti e gara annullata. FOTO
Follia sugli spalti ad Avellaneda per il ritorno degli ottavi in Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile. I gravi scontri tra tifosi hanno portato prima alla sospensione del match al 47' e addirittura alla decisione di annullarlo da parte della Conmebol: "Il caso sarà deferito agli organi giudiziari per future decisioni". Come riporta il Clarin, il bilancio parla di diversi feriti e almeno 90 sostenitori arrestati
- È accaduto all'Estadio Libertadores de America, casa dell'Independiente che affrontava l'Universidad de Chile nel ritorno degli ottavi di Copa Sudamericana. Si ripartiva dall'1-0 per i cileni all'andata, ma sull'1-1 (gol di Assadi e pareggio degli argentini con Montiel) la partita è stata sospesa
- Interrotta al 47' dall'arbitro Gustavo Tejera per i gravi scontri tra tifosi sugli spalti, la gara è stata oggetto della fortissima presa di posizione della Conmebol (la Confederazione sudamericana) che ha deciso di annullare il match
- La serata è stata caratterizzata dagli scontri prolungati tra tifosi cileni e argentini, scene di violenza che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine
- I disordini sono iniziati quando i tifosi ospiti hanno cominciato a lanciare oggetti e bombe stordenti dalla tribuna superiore contro i sostenitori argentini nel settore popolare inferiore, oltre a causare danni a varie aree dello stadio
- L'operazione ha coinvolto 650 agenti di polizia e oltre 150 agenti di sicurezza privata che non è riuscita a contenere i disordini
- Dopo diversi avvertimenti tramite altoparlanti, le autorità hanno ordinato l'evacuazione degli spalti occupati dagli ospiti
- Sebbene inizialmente la situazione non avesse interrotto la partita, la tensione è aumentata quando alcuni tifosi dell'Independiente sono entrati nell'area in cui si trovavano i sostenitori cileni
- A inizio secondo tempo l'arbitro Gustavo Tejera ha quindi interrotto la gara mentre sugli spalti si sono registrate fughe, aggressioni, distruzioni e persino la caduta di un tifoso da un'altezza considerevole
- Secondo il Clarin, il bilancio parla di diversi feriti e almeno 90 tifosi arrestati
- Il presidente cileno, Gabriel Boric, ha condannato gli eventi e azionato le rappresentanze diplomatiche per prestare soccorso ai connazionali
- Così la Conmebol attraverso una nota ufficiale: "A causa della mancanza di garanzie di sicurezza da parte della squadra di casa e delle autorità di sicurezza locali per garantire la continuità della partita tra Independiente e Universidad de Chile valida per gli ottavi di finale della Copa Sudamericana 2025, la partita è stata annullata"
- "La Conmebol aggiunge inoltre che, considerando che il regolamento per situazioni simili è stato rispettato, senza che la situazione sia stata risolta, la partita è stata annullata e il caso sarà deferito agli Organi Giudiziari della Conmebol per ulteriori decisioni"
- "Tutte le informazioni relative agli eventi accaduti all'interno e all'esterno dello stadio saranno inviate alla Commissione Disciplinare della Confederazione Sudamericana", conclude la nota