Come cambiano i canali di Sky Sport

Canali Sky Sport, cambio numerazione: le novità in vista della nuova stagioneguida tv
Da oggi, mercoledì 27 agosto, sarà disponibile una nuova line-up dei canali Sky Sport. Tutti i dettagli per non perdere nessuna delle dirette o degli approfondimenti
Una vuona line-up dei canali Sky Sport vede da oggi, mercoledì 27 agosto, il canale Sky Sport Basket, la nuova "casa" per tutti gli appassionati dei canestri, disponibile al canale 205 di Sky.
Ecco come cambia la numerazione dei canali Sky Sport
La nuova numerazione dei canali Sky Sport vede rimanere invariati Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204). Mentre invece Sky Sport Basket passa alla posizione 205, Sky Sport Max alla 206 e Sky Sport Golf alla 209. Rimangono invariati anche i canali "casa" dei motori, Sky Sport Formula 1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208)., come i nuovi canali Sky Sport Legend (canale 210), Sky Sport Mix (canale 211).