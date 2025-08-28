Doppietta Messi, Inter Miami accede alla finale di Mls Leagues Cup

Lionel Messi ha messo la firma sulla doppietta al rientro dall'infortunio nella partita tra Inter Miami e Orlando City. La sfida tra i due club della Florida è terminata 3-1 per l'Inter Miami, con la rete di Segovia al 91' che ha assicurato la vittoria e l'accesso alla finale di Mls Leagues Cup 2025

Messi segna una doppietta al rientro dall'infortunio e trascina l'Inter Miami alla finale di Mls Leagues Cup contro il Seattle Soundersin in programma il prossimo 31 agosto. Il gol d'apertura dell'Orlando è arrivato nel recupero del primo tempo, con Marco Pašalić che ha segnato da dentro l'area di rigore. A pareggiare il risultato ci ha pensato Messi che, al 77', ha battuto il rigore dopo il fallo di David Brekalo ai danni di Tadeo Allende - costatogli l'espulsione. L'Inter Miami è poi passato in vantaggio all'88', con l'argentino che ha messo ha segno un'altra rete grazie all'intesa vincente con l'ex Barcellona Jordi Alba. Segovia ha poi messo il sigillo sulla partita, segnando il terzo e ultimo gol al 91'. L'Inter Miami accede così alla finale di Mls Leagues Cup 2025 e si qualifica inoltre alla Concacaf Champions Cup 2026.