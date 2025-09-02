Torino, papà entra in campo e picchia portiere avversario di 13 anniCollegno
E' successo durante un torneo Under 14 a Collegno, nell'area metropolitana di Torino. Il 13enne è stato ricoverato con una frattura del malleolo e una sospetta frattura allo zigomo. L'aggressore identificato e denunciato per lesioni. Il drammatico racconto del papà della vittima: "Ho temuto lo uccidesse..."
Un ragazzino di 13 anni, portiere in una squadra di giovanissimi, è finito in ospedale dopo essere stato colpito dal padre di uno dei suoi avversari. E’ accaduto a Collegno, nel Torinese, al termine di una partita del torneo Under 14 ‘Super Oscar’, una sorta di coppa dei campioni del calcio giovanile torinese. E’ solo uno degli ultimi episodi di violenza con al centro i campi da calcio minore: lo scorso giugno il padre di un giovane calciatore della Vis Pesaro venne colpito da un Daspo di quattro anni per aver aggredito un arbitro diciottenne al termine di una gara under 12 ad Arezzo; ad aprile a prendere botte era stato un arbitro nemmeno ventenne a Catania, in una partita playoff under 17 tra Rsc Riposto e Pedara, con la prima esclusa dal campionato '25-26 a seguito dell'aggressione.
La ricostruzione dei fatti
Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese (finita 1-0 per il Carmagnola) è scoppiata una discussione e sono volati insulti e spintoni fra i ragazzi presenti. Un genitore del Carmagnola, un uomo di 40 anni, ha scavalcato la recinzione e, raggiunto il portiere del Volpiano Pianese, lo ha colpito con un pugno al volto. Secondo la ricostruzione dei presenti ha continuato a picchiarlo fino a quando i dirigenti delle due squadre non sono riusciti a bloccarlo. Il tredicenne è stato accompagnato all'ospedale Martini di Torino, dove gli è stata diagnosticata la frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo. Il padre aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni. Sui fatti indagano i carabinieri. "La partita era stata molto accesa e alla fine tra i ragazzi c'erano stati degli sfottò, come spesso capita, ma mai avrei pensato di vedere una cosa del genere – ha raccontato l'allenatore del Volpiano Pianese Under 14, Andrea Mirasola -. Quando abbiamo visto questo genitore picchiare il nostro portiere ci siamo buttati in mezzo per fermarlo, abbiamo davvero temuto per l'incolumità del ragazzo".
Il padre del ragazzo picchiato: "Ho temuto che lo uccidesse"
''Mio figlio ha paura, non parla volentieri di questa storia, non vuole ricordare. Non so se tornerà a giocare - sono le parole del padre del 13enne picchiato pubblicate da Salvo Sottile su 'Lettere dal Farwest' -. Era iniziata come una zuffa da ragazzini, uno spintone, qualche parola di troppo, un pugno volato e mio figlio che ha risposto. Cose che succedono a quell’età, lo sport è anche questo: si litiga, ci si scalda, poi si torna a casa e si pensa già alla prossima partita. Avrebbe dovuto finire lì. Invece no. Dagli spalti ho visto un cinghiale alto due metri scavalcare la recinzione. Si è fiondato su mio figlio, ha iniziato a prenderlo a pugni. Io, che sono mingherlino, mi sono messo a correre. Non ho pensato a nulla, mi sono buttato su quell’uomo. Non riuscivo a fermarlo. Ci sono volute cinque o sei persone per bloccarlo. In quei secondi ho avuto paura che lo ammazzasse".
Ministro Pubblica amministrazione: "Sconcertante e intollerabile"
"È sconcertante quanto accaduto, un episodio di violenza intollerabile, ancor più perché consumato in un contesto che dovrebbe essere di crescita, passione e condivisione. Lo dico anche da padre di tre giovani che praticano sport: non possiamo accettare simili comportamenti. Lo sport deve restare un luogo di educazione, rispetto e socialità, mai di violenza ed è dovere di tutti, istituzioni comprese, vigilare affinché sia sempre uno spazio di crescita e valori positivi". E' quanto ha scritto in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
Csf Carmagnola si costituisce parte civile?
La dirigenza del Csf Carmagnola si è subito attivata per "adottare provvedimenti nei confronti del genitore responsabile del gesto". Accanto alle "scuse alla giovane vittima dell'aggressione e alla sua famiglia, all'intera comunità sportiva coinvolta, agli spettatori, ai ragazzi e alle famiglie che hanno assistito con sgomento all'accaduto", si riserva di "costituirsi parte civile nelle competenti sedi giudiziarie a tutela dei valori che rappresenta e dell'intera comunità sportiva" rigettando però “una narrazione che vede sovrapporre l'immagine della società a quella di un individuo che, in piena autonomia e fuori da qualsiasi possibilità di controllo, ha agito come si è osservato". "Allontaneremo padre e figlio - ha assicurato a Repubblica il presidente del Carmagnola Alessio Russo -. Non conoscevamo quel signore, suo figlio è appena arrivato dal Chisola ed era alla seconda partita con noi. Purtroppo ci siamo ritrovati un deficiente in casa, si merita un Daspo a vita".