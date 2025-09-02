E' successo durante un torneo Under 14 a Collegno, nell'area metropolitana di Torino. Il 13enne è stato ricoverato con una frattura del malleolo e una sospetta frattura allo zigomo. L'aggressore identificato e denunciato per lesioni. Il drammatico racconto del papà della vittima: "Ho temuto lo uccidesse..."

Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese (finita 1-0 per il Carmagnola) è scoppiata una discussione e sono volati insulti e spintoni fra i ragazzi presenti. Un genitore del Carmagnola, un uomo di 40 anni, ha scavalcato la recinzione e, raggiunto il portiere del Volpiano Pianese, lo ha colpito con un pugno al volto . Secondo la ricostruzione dei presenti ha continuato a picchiarlo fino a quando i dirigenti delle due squadre non sono riusciti a bloccarlo. Il tredicenne è stato accompagnato all' ospedale Martini di Torino , dove gli è stata diagnosticata la frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo . Il padre aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni . Sui fatti indagano i carabinieri. "La partita era stata molto accesa e alla fine tra i ragazzi c'erano stati degli sfottò, come spesso capita, ma mai avrei pensato di vedere una cosa del genere – ha raccontato l'allenatore del Volpiano Pianese Under 14, Andrea Mirasola -. Quando abbiamo visto questo genitore picchiare il nostro portiere ci siamo buttati in mezzo per fermarlo, abbiamo davvero temuto per l'incolumità del ragazzo".

'' Mio figlio ha paura , non parla volentieri di questa storia, non vuole ricordare. Non so se tornerà a giocare - sono le parole del padre del 13enne picchiato pubblicate da Salvo Sottile su 'Lettere dal Farwest' -. Era iniziata come una zuffa da ragazzini, uno spintone, qualche parola di troppo, un pugno volato e mio figlio che ha risposto. Cose che succedono a quell’età, lo sport è anche questo: si litiga, ci si scalda, poi si torna a casa e si pensa già alla prossima partita. Avrebbe dovuto finire lì. Invece no. Dagli spalti ho visto un cinghiale alto due metri scavalcare la recinzione . Si è fiondato su mio figlio, ha iniziato a prenderlo a pugni. Io, che sono mingherlino, mi sono messo a correre. Non ho pensato a nulla, mi sono buttato su quell’uomo. Non riuscivo a fermarlo . Ci sono volute cinque o sei persone per bloccarlo. In quei secondi ho avuto paura che lo ammazzasse ".

Ministro Pubblica amministrazione: "Sconcertante e intollerabile"

"È sconcertante quanto accaduto, un episodio di violenza intollerabile, ancor più perché consumato in un contesto che dovrebbe essere di crescita, passione e condivisione. Lo dico anche da padre di tre giovani che praticano sport: non possiamo accettare simili comportamenti. Lo sport deve restare un luogo di educazione, rispetto e socialità, mai di violenza ed è dovere di tutti, istituzioni comprese, vigilare affinché sia sempre uno spazio di crescita e valori positivi". E' quanto ha scritto in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Csf Carmagnola si costituisce parte civile?

La dirigenza del Csf Carmagnola si è subito attivata per "adottare provvedimenti nei confronti del genitore responsabile del gesto". Accanto alle "scuse alla giovane vittima dell'aggressione e alla sua famiglia, all'intera comunità sportiva coinvolta, agli spettatori, ai ragazzi e alle famiglie che hanno assistito con sgomento all'accaduto", si riserva di "costituirsi parte civile nelle competenti sedi giudiziarie a tutela dei valori che rappresenta e dell'intera comunità sportiva" rigettando però “una narrazione che vede sovrapporre l'immagine della società a quella di un individuo che, in piena autonomia e fuori da qualsiasi possibilità di controllo, ha agito come si è osservato". "Allontaneremo padre e figlio - ha assicurato a Repubblica il presidente del Carmagnola Alessio Russo -. Non conoscevamo quel signore, suo figlio è appena arrivato dal Chisola ed era alla seconda partita con noi. Purtroppo ci siamo ritrovati un deficiente in casa, si merita un Daspo a vita".