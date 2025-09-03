Ceferin su Israele: "Giocatori non fermano guerra"

Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin in un'intervista a Politico ha risposto a una domanda sulla possibilità di escludere le squadre israeliane dalle coppe europee: "Non sono favorevole all'esclusione degli atleti. Cosa può fare un atleta al suo governo per fermare la guerra? È molto, molto difficile". Sul possibile reintegro delle squadre russe: "La guerra è finita? Non è finita. Quindi per ora, non lo so"

Il presidente della Uefa Alexander Ceferin è stato sollecitato da Politico sul tema della possibile esclusione delle squadre israeliane dalle coppe europee sull'esempio di quelle russe, ormai da oltre tre anni fuori dalle competizioni continentali dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Non sono favorevole all'esclusione degli atleti. Cosa può fare un atleta al suo governo per fermare la guerra? È molto, molto difficile. D'altra parte però quello che sta succedendo ai civili a Gaza mi ferisce personalmente, mi uccide. Non si possono vedere ancora queste cose". Al momento dunque nessun provvedimento per le squadre israeliane mentre resta il bando per quelle russe in attesa di una tregua che ancora sembra lontana dal concretizzarsi: "La squalifica per le squadre russe dura, credo, da tre anni e mezzo. La guerra è finita? Non è finita. Quindi per ora non so se ci saranno novità"