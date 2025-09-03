Le squadre che valgono di più dopo il calciomercato estivo 2025. LA CLASSIFICA
Chiuso il calciomercato estivo, è tempo di bilanci. Ecco la classifica delle squadre che valgono di più dopo la sessione estiva di mercato, arricchita anche dai 3 colpi più costosi messi a segno. Il Liverpool a sorpresa resta fuori dal podio, nonostante il mezzo miliardo speso per i colpi in entrata (è la squadra che ha investito di più al mondo per l'acquisto di calciatori). Di seguito la top 10 secondo i dati pubblicati da Transfermarkt
- Benjamin Sesko (76 milioni)
- Bryan Mbeumo (75 milioni)
- Matheus Cunha (74 milioni)
- Xavi Simons (70 milioni)
- Mohammed Kudus (63 milioni)
- Mathys Tel (35 milioni)
- Luis Diaz (70 milioni)
- Nicolas Jackson (16 milioni)
- Jonathan Tah (2 milioni)
- Alexander Isack (145 milioni)
- Florian Wirtz (125 milioni)
- Hugo Ekitike (95 milioni)
- Tijjani Reijnders (55 milioni)
- Rayan Ait-Nouri (36,8 milioni)
- Rayan Cherki (36,5 milioni)
- Martin Zubimendi (70 milioni)
- Eberechi Eze (69,3 milioni)
- Viktor Gyokeres (65,8 milioni)
- Dean Huijsen (62,5 milioni)
- Alvaro Carreras (50 milioni)
- Franco Mastantuono (45 milioni)