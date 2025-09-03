Chiuso il calciomercato estivo, è tempo di bilanci. Ecco la classifica delle squadre che valgono di più dopo la sessione estiva di mercato, arricchita anche dai 3 colpi più costosi messi a segno. Il Liverpool a sorpresa resta fuori dal podio, nonostante il mezzo miliardo speso per i colpi in entrata (è la squadra che ha investito di più al mondo per l'acquisto di calciatori). Di seguito la top 10 secondo i dati pubblicati da Transfermarkt