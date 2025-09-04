Carlo Ancelotti è alle prese con la "grana" Neymar. Il giocatore non e' stato convocato dal ct italiano per le prossime paritite del Brasile, nelle qualificazioni per i Mondiali. Così Ancelotti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Cile, ha spiegato la sua posizione. "Nessuno mette in discussione le qualità di Neymar, qui si parla di tenuta fisica. C'è molta concorrenza e parlerei di scelta tecnica. Le varie decisioni si basano su ciò che i calciatori stanno facendo, su quello che hanno fatto e anche sui problemi fisici avuti in passato", ha detto il commissario tecnico del Brasile. Ha poi concluso aggiungendo: "Non ha bisogno di essere testato, tutti lo conoscono. Come gli altri, deve presentarsi in buona condizione per aiutare la squadra a dare il massimo ai Mondiali".