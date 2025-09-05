L'attaccante classe 1990 era stato accusato di avere volontariamente ricevuto un cartellino giallo per favorire scommettitori a lui vicini in una partita del 2023 contro il Santos. È stato condannato per violazione dell'etica sportiva, per lui anche 60mila reais di multa. Bruno Henrique si è dichiarato innocente e presenterà ricorso

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito in Brasile da Globo, sarebbero coinvolti insieme all'attaccante del Flamengo anche il fratello Wander, la cognata, la cugina del calciatore e una serie di amici. I fatti: Brasileirão 2023, l'attaccante del Flamengo, al tempo, avrebbe informato il fratello Wander che avrebbe ricevuto un cartellino giallo nella partita giocata contro il Santos, favorendo dunque le scommesse piazzate dallo stesso Wander, dalla moglie, dalla cugina e dagli amici. Le somme avevano rapidamente attirato l'attenzione delle agenzie di scommesse. Quindi il salto agli ultimi giorni: il processo è durato più di otto ore, con la Corte Superiore di Giustizia che ha assolto Bruno Henrique ai sensi dell'articolo 243 del Codice di Giustizia Sportiva - che punisce la manipolazione e il danneggiamento deliberati di una squadra - ma condannato il calciatore per violazione dell'etica sportiva (articolo 243-A). Bruno Henrique si è dichiarato innocente e presenterà ricorso.