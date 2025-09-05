Flamengo, Bruno Henrique squalificato 12 turni per calcio scommessebrasile
L'attaccante classe 1990 era stato accusato di avere volontariamente ricevuto un cartellino giallo per favorire scommettitori a lui vicini in una partita del 2023 contro il Santos. È stato condannato per violazione dell'etica sportiva, per lui anche 60mila reais di multa. Bruno Henrique si è dichiarato innocente e presenterà ricorso
Dodici partite di stop, 60mila reais di multa (circa 9mila e 500 euro) per il calciatore Bruno Henrique del Flemengo per un caso scommesse: era accusato di aver volontariamente ricevuto un cartellino giallo per favorire scommettitori a lui vicini in una partita del 2023 contro il Santos. La decisione è arrivata con un dispositivo del Tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile (il Superior Tribunal de Justiça Desportiva, l'STJD), ma il giocatore potrà fare ricorso.
La ricostruzione
Stando a quanto ricostruito in Brasile da Globo, sarebbero coinvolti insieme all'attaccante del Flamengo anche il fratello Wander, la cognata, la cugina del calciatore e una serie di amici. I fatti: Brasileirão 2023, l'attaccante del Flamengo, al tempo, avrebbe informato il fratello Wander che avrebbe ricevuto un cartellino giallo nella partita giocata contro il Santos, favorendo dunque le scommesse piazzate dallo stesso Wander, dalla moglie, dalla cugina e dagli amici. Le somme avevano rapidamente attirato l'attenzione delle agenzie di scommesse. Quindi il salto agli ultimi giorni: il processo è durato più di otto ore, con la Corte Superiore di Giustizia che ha assolto Bruno Henrique ai sensi dell'articolo 243 del Codice di Giustizia Sportiva - che punisce la manipolazione e il danneggiamento deliberati di una squadra - ma condannato il calciatore per violazione dell'etica sportiva (articolo 243-A). Bruno Henrique si è dichiarato innocente e presenterà ricorso.
Chi è Bruno Henrique
Classe 1990, esterno sinistro di professione, Bruno Henrique era stato a lungo utilizzato dall'allenatore come falso nove, un'opzione offensiva fondamentale per il suo Flamengo. Ha giocato il recente Mondiale per Club contro club come Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco. Nel 2016 aveva trascorso sei mesi in Europa (senza troppe fortune, diciassette partite e zero gol) con la maglia del Wolfsburg.