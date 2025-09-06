Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria

"Questa onorificenza è per me bella e importante e contribuirà a rafforzare i legami che ho sempre avuto con questa città". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria consegnatagli dal sindaco, Giuseppe Falcomatà. "Reggio Calabria - ha aggiunto Infantino - é la mia città ed é la città di mio padre. Ho qui tanti ricordi"

Si è svolta a Reggio Calabria presso l'aula consiliare Pietro Battaglia, di Palazzo San Giorgio, la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Vincenzo Infantino, presidente Fifa, di origini reggine. Il primo cittadino, al cospetto di autorità militari, civili e politiche locali e del mondo dello sport, ha insignito l'emerito presidente Fifa Giovanni Infantino della cittadinanza onoraria della città di Reggio Calabria sottolineando come il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Infantino "è stato percorso condiviso all'unanimità da parte sia dei componenti della Commissione consiliare di riferimento che dello stesso Consiglio Comunale; un elemento, quindi, di grande e sentita unità politico-istituzionale".

"La storia ed il curriculum di Giovanni Infantino parlano chiaro e diventano simbolo di emancipazione e riscatto di una terra le cui radici sono impossibili da dimenticare e diventano Dna dell'agire e del pensare ad ogni livello" si legge in una nota del Comune. Nel ricevere l'importante riconoscimento il presidente Fifa non ha trattenuto la visibile emozione mostrando un grande senso di gratitudine e di profonda empatia con quella che, a sua detta, è "la sua città". Infantino ha ribadito e sottolineato quanto questo risultato sia "frutto dei sacrifici compiuti in passato dalla propria famiglia; prima ancora che della caparbietà e dell'impegno personale. Il suo ruolo lo ha portato oggi ad interfacciarsi a livello mondiale con le autorità e le massime figure di Paesi di rilevanza assoluta, ha ricordato - riferisce la nota del Comune - di essere stato recentemente ospite alla Casa Bianca oltre che della presidentessa del Messico, e ciò è senza dubbio motivo di grande orgoglio. Lo è ancora di più, a detta dello stesso il fatto di essere calabrese e reggino".

"Infantino, rientrando in città oltre che nei luoghi della propria infanzia, è rimasto colpito dalla bellezza del nostro lungomare definendolo, superando la nota nomea ereditata da D'Annunzio, 'il lungomare più bello del mondo' e non solo d'Italia; "fatevelo dire da me che lo giro il mondo" ha dichiarato il Presidente neo-cittadino reggino. Ha inoltre espresso la volontà di un impegno profondo e concreto per ricondurre la Reggina a quei livelli che merita; nell'Olimpo del calcio. "Livelli che merita, per la sua storia, non solo la squadra ma anche il sud Italia, la Calabria e Reggio; città che Infantino ha dichiarato degna di divenire, in tal senso, una 'capitale mondiale' e per la quale si impegnerà al meglio per restituirle dignità e prestigio nella comunità internazionale". Dopo la consueta cerimonia e le dichiarazioni alla stampa il neo-cittadino Giovanni Infantino si è recato, accompagnato dalle autorità del Comune, al Museo Nazionale per una visita al "nostro più prestigioso patrimonio culturale della Magna Grecia" conclude la nota.