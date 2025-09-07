Le squadre più alte al mondo: Cagliari in testa. CLASSIFICA
classifica fotogallery
21 foto
Il Cies ha stilato la graduatoria delle squadre più alte al mondo. Sul podio due italiane (Cagliari e Atalanta), in totale sono 4 tra le prime 20. E il campionato di Serie A è anche il primo al mondo per altezza media. Di seguito la classifica
1/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 188,6 cm
- Giocatore più alto: Yerry Mina (195 cm)
2/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 188,2 cm
- Giocatore più alto: Ilyas Ansah (197 cm)
3/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 188 cm
- Giocatore più alto: Gianluca Scamacca (195 cm)
4/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 187,2 cm
- Giocatore più alto: Halvor Rødølen Opsahl e Ola Nikolai Rye (193 cm)
5/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 187, 1 cm
- Giocatore più alto: Michael Verrips e Noah Mbamba (196 cm)
6/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 187 cm
- Giocatore più alto: Nikola Vasiljevic (202 cm)
7/21
- Altezza media rosa: 186,9 cm
- Giocatore più alto: Jan de Boer (202 cm)
8/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 186,9 cm
- Giocatore più alto: Dan-Axel Zagadou (196 cm)
9/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 186,4 cm
- Giocatore più alto: Dino Peric (198 cm)
10/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 186,4 cm
- Giocatore più alto: Shamal George (198 cm)
11/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 186,2 cm
- Giocatore più alto: Elias Olafsson (201 cm)
12/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 186,1 cm
- Giocatore più alto: Mateo Barac (194 cm)
13/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 186,1 cm
- Giocatore più alto: Tiago Gabriel (196 cm)
14/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 186 cm
- Giocatore più alto: Lucas Lund (195 cm)
15/21 ©Ansa
- Altezza media rosa: 186 cm
- Giocatore più alto: Francesco Coppola (195 cm)
16/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 185,9 cm
- Giocatore più alto: Kennedy Okpaleke (195 cm)
17/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 185,9 cm
- Giocatore più alto: Ivan Mandic (196 cm)
18/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 185,9 cm
- Giocatore più alto: Henk Veerman (201 cm)
19/21 ©IPA/Fotogramma
- Altezza media rosa: 185,8 cm
- Giocatore più alto: Zeljko Samcovic (198 cm)
20/21 Credits: Diosgyori Vtk
- Altezza media rosa: 185,7 cm
- Giocatore più alto: Csaba Szatmari (198 cm)
21/21 ©Ansa
- ITALIA (184,7 cm)
- NORVEGIA (184,2 cm)
- GERMANIA (184,2 cm)
- AUSTRIA (184 cm)
- SERBIA (183,9 cm)
- DANIMARCA (183,8 cm)
- CROAZIA (183,8 cm)
- INGHILTERRA (183,7 cm)
- UNGHERIA (183,6 cm)
- SVEZIA (183,3 cm)