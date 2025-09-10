L'imprenditore italo-americano è stato trovato morto nella sua casa di Segrate: aveva 41 anni. E' stato volto tv e inviato del programma "Le Iene" e nel 2017 fu presidente del Palermo per 4 mesi

Paul Baccaglini, 41enne ex volto della tv e per pochi mesi presidente del Palermo Calcio nel 2017, è morto questo mercoledì 10 settembre nella sua casa di Segrate (Milano) dove viceva assieme alla compagna. Secondo quanto riporta l'Adnkronos sono in corso indagini dei carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude quella del gesto volontario. Nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, nel 1984 da padre americano e madre italiana, Baccaglini ha vissuto in Italia fin da giovane. Aveva iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione, prima in radio e poi in televisione come inviato per la trasmissione "Le Iene". Proprio dalla redazione del programma è arrivato un messaggio di cordoglio attraverso i canali social, a confermare la notizia.