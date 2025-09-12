EA Sports FC 26 Rating: i migliori giocatori del mondo. Ci sono anche Donnarumma e Lautaro
Electronics Arts ha comunicato ufficialmente le classifiche dei giocatori e delle giocatrici su EA Sports FC 26. Ecco chi sono i 25 più forti tra i protagonisti del calcio maschile e quello femminile. In vetta ci sono due calciatori per entrambe le classifiche, tra gli uomini presenti un italiano e un big della Serie A
- Valutazione: 88
- Club: Atletico Madrid
- Valutazione: 88
- Club: Arsenal
- Valutazione: 88
- Club: Arsenal
- Valutazione: 88
- Club: Bayern Monaco
- Valutazione: 88
- Club: Liverpool
- Valutazione: 88
- Club: Inter
- Valutazione: 88
- Club: Barcellona
- Valutazione: 89
- Club: Real Madrid
- Valutazione: 89
- Club: Liverpool
- Valutazione: 89
- Club: Real Madrid
- Valutazione: 89
- Club: Real Madrid
- Valutazione: 89
- Club: Bayern Monaco
- Valutazione: 89
- Club: Liverpool
- Valutazione: 89
- Club: Bayern Monaco
- Valutazione: 89
- Club: Barcellona
- Valutazione: 89
- Club: Manchester City
- Valutazione: 89
- Club: Psg
- Valutazione: 89
- Club: Barcellona
- Valutazione: 89
- Club: Psg
- Valutazione: 89
- Club: Barcellona
- Valutazione: 90
- Club: Manchester City
- Valutazione: 90
- Club: Real Madrid
- Valutazione: 90
- Club: Liverpool
- Valutazione: 90
- Club: Manchester City
- Valutazione: 90
- Club: Psg
- Valutazione: 91
- Club: Real Madrid
- Valutazione: 91
- Club: Liverpool
- 1) Alexia Putellas (Barcellona): 91
- 1) Aitana Bonmatì (Barcellona: 91
- 3) Caroline Graham Hansen (Barcellona): 90
- 4) Alessia Russo (Arsenal): 89
- 4) Mariona (Arsenal): 89
- 6) Patri Guijarro (Barcellona): 89
- 6) Khadja Shaw (Man CIty): 89
- 6) Mapi Leon (Barcellona): 89
- 9) Marie Katoto (Lione): 88
- 9) Kadidiatou Diani (Lione): 88
- 9) Sophia Wilson (Portland): 88
- 9) Guro Reiten (Man City): 88
- 9) Ewa Pajor (Barcellona): 88
- 9) Christiane Endler (Lione): 88
- 9) Debinha (KC Current): 88
- 9) Irene Paredes (Barcellona): 88