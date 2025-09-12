Esplora tutte le offerte Sky
EA Sports FC 26 Rating: i migliori giocatori del mondo. Ci sono anche Donnarumma e Lautaro

classifica fotogallery
28 foto

Electronics Arts ha comunicato ufficialmente le classifiche dei giocatori e delle giocatrici su EA Sports FC 26. Ecco chi sono i 25 più forti tra i protagonisti del calcio maschile e quello femminile. In vetta ci sono due calciatori per entrambe le classifiche, tra gli uomini presenti un italiano e un big della Serie A

FIFA/EA SPORTS FC: I MIGLIORI GIOCATORI DAL 2000 A OGGI

