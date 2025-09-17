Theo Hernandez, gol con l'Al-Hilal all'esordio in Champions asiatica. VIDEOal-hilal
Sinistro di controbalzo dal limite dell'area in buca d'angolo: Theo Hernandez ha segnato così il suo primo gol con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi nella Champions League asiatica. Per l'ex Milan una rete subito decisiva per regalare i tre punti ai suoi contro l'Al-Duhail (piegato 2-1) nella 1^ giornata del gruppo B. Per la squadra di Riad a segno anche l'altro nuovo acquisto, Darwin Nunez. Vuoi vedere la prodezza di Theo Hernandez? Guardala qui sotto