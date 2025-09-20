Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mourinho-Benfica, vittoria all'esordio contro l'Avs. FOTO

il debutto fotogallery
17 foto

Il Benfica vince 3-0 in casa dell'Avs e prova a tenere il ritmo del Porto capolista, ma all'Estádio do Desportivo das Aves gli occhi sono tutti puntati sulla panchina della squadra di Lisbona, dove torna e sedere José Mourinho a distanza di 20 anni. Ecco allora le FOTO più significative della prima dello Special One nella sua seconda avventura con le Aquile

MOU L'ODISSEO DEL CALCIO MODERNO: BIOLCHI PER SKY SPORT INSIDER

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza