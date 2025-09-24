Haaland più di Mbappé: i giocatori con lo stipendio (lordo) più alto in Europa
Transfermarkt ha citato come fonte il portale 'Capology' e creato la classifica dei dieci giocatori più pagati nei top campionati europei. Vlahovic è il solo rappresentante della A in top 10 (per stipendio lordo), il Real ne piazza invece ben quattro in lista, dove non figura alcun giocatore del Psg
- Stipendio lordo 20,8 milioni
- Stipendio lordo 20,8 milioni
- Stipendio lordo 20,8 milioni
- Stipendio lordo 20,8 milioni
- Stipendio lordo 21 milioni
- Stipendio lordo 21,1 milioni
- Stipendio lordo 21,1 milioni
- Stipendio lordo 22,2 milioni
- Stipendio lordo 22,5 milioni
- Stipendio lordo 24,1 milioni
- Stipendio lordo 25 milioni
- Stipendio lordo 31,3 milioni
- Stipendio lordo 31,7 milioni