Il mercato globale della moda sostenibile, secondo l’ultimo report di Custom market insights, è stato valutato 8,1 miliardi di dollari nel 2024, in crescita del 6,5% sull’anno precedente. E sono sempre di più le aziende che decidono di investire nella sostenibilità, per realizzare capi a basso impatto ambientale. È anche il caso di K-Way , il brand dell’iconico antipioggia, che annuncia il lancio di una seconda capsule collection in collaborazione con Coral Gardeners , associazione no-profit fondata nel 2017 a Moorea, isola della Polinesia Francese, e dedicata alla conservazione delle barriere coralline. Si tratta di una collezione speciale, frutto di una collaborazione a quattro mani tra i designer di K-Way e il team dei Coral Gardeners, che consolida così la partnership triennale iniziata nel settembre 2023.

La nuova capsule collection

Al centro della collezione, che testimonia l’impegno concreto verso la sostenibilità, ci sono capi realizzati interamente con materiali riciclati e a basso impatto ambientale. I capi sono pensati per offrire resistenza e funzionalità. Inoltre, è stata introdotta una nuova color palette ispirata alle atmosfere naturali e alle tonalità dell’ambiente oceanico - brown corda, nero e blue lagoon - che reinterpreta in chiave inedita alcuni style carry-over iconici del brand. La collazione comprende una t-shirt, un gilet, la celebre giacca antipioggia "Le Vrai" K-Way, un pantaloncino corto, un marsupio e un portacellulare. Ogni articolo è impreziosito da un patch che unisce il logo di K-Way a quello dei Coral Gardeners. Il design e i tessuti sono stati studiati per offrire impermeabilità, idrorepellenza e resistenza al vento, con dettagli tecnici come le cuciture termonastrate che garantiscono una protezione completa contro gli agenti atmosferici. La capsule collection è disponibile negli store K-Way e sul sito online a partire dal 27 maggio 2025.

La missione di Coral Gardeners

Ogni giorno, Coral Gardeners raccoglie frammenti di coralli resilienti, li coltiva in vivai dedicati e, dopo oltre un anno di crescita, li reimpianta sulla barriera naturale, contribuendo al ripristino della biodiversità marina. La missione dell’associazione è quella di rivoluzionare la conservazione degli oceani e creare un movimento globale per salvare le barriere coralline del mondo attraverso il ripristino attivo dei reef, attività di sensibilizzazione e soluzioni innovative.