Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter Miami ai playoff: doppietta e assist di Messi contro il New York FC

mls

L'argentino è stato assoluto protagonista nella partita vinta 4-0 dall'Inter Miami in casa del New York FC: due gol e un assist con i quali ha portato la sua squadra ai playoff. Torna al gol anche Luis Suarez su calcio di rigore

Lionel Messi porta l'Inter Miami ai playoff della MLS. L'argentino è stato assoluto protagonista nella vittoria per 4-0 in casa del New York FC: un assist e due gol che gli valgono anche il titolo di capocannoniere, con 24 gol in 23 partite disputate. La prima firma di Messi è arrivata al 74', con un bel pallonetto su un filtrante centrale di Sergio Busquets; il raddoppio all'86', con un destro a incrociare sul secondo palo. Torna al gol, su calcio di rigore conquistato da De Paul, anche Luis Suarez: l'uruguaiano era di rientro dopo una squalifica di tre giornate per aver sputato a un membro dello staff di Seattle. A due giornate dalla fine della regular season, l'Inter Miami è terzo nella Eastern Conference a 5 punti dalla capolista Philadelphia.

Calcio: altre notizie

Due gol e assist per Messi: Inter Miami ai playoff

mls

L'argentino è stato assoluto protagonista nella partita vinta 4-0 dall'Inter Miami in casa del...

Atalanta, lo stadio si chiama 'New Balance Arena'

bergamo

Atalanta e New Balance hanno annunciato una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere...

Gasp: "Finale sofferto, chi entra dia di più"

Europa League

L'allenatore della Roma commenta il successo sul Nizza ma bacchetta un po' la sua squadra:...

Massara: "Pellegrini? Nessuno scenario è precluso"

roma

Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto su Sky prima dell'inizio della gara di Europa...

Italiano: "Aston Villa? Ora sarà un'altra storia"

Europa League

L'allenatore del Bologna a Sky Sport in vista della sfida di Europa League contro l'Aston Villa...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE