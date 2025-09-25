L'argentino è stato assoluto protagonista nella partita vinta 4-0 dall'Inter Miami in casa del New York FC: due gol e un assist con i quali ha portato la sua squadra ai playoff. Torna al gol anche Luis Suarez su calcio di rigore

Lionel Messi porta l'Inter Miami ai playoff della MLS. L'argentino è stato assoluto protagonista nella vittoria per 4-0 in casa del New York FC: un assist e due gol che gli valgono anche il titolo di capocannoniere, con 24 gol in 23 partite disputate. La prima firma di Messi è arrivata al 74', con un bel pallonetto su un filtrante centrale di Sergio Busquets; il raddoppio all'86', con un destro a incrociare sul secondo palo. Torna al gol, su calcio di rigore conquistato da De Paul, anche Luis Suarez: l'uruguaiano era di rientro dopo una squalifica di tre giornate per aver sputato a un membro dello staff di Seattle. A due giornate dalla fine della regular season, l'Inter Miami è terzo nella Eastern Conference a 5 punti dalla capolista Philadelphia.