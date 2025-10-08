Un altro record per Cristiano Ronaldo: è il primo calciatore miliardario della storia

Un altro record per Cristiano Ronaldo: è il primo calciatore miliardario della storiaDa 'Bloomberg'
Introduzione
Secondo il 'Bloomberg Billionaires Index' CR7 ha sfondato il muro del miliardo raggiungendo un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro al cambio) diventando il primo calciatore miliardario dell'intera storia del gioco. Tra ricchissimi contratti di sponsorizzazione, investimenti vari, il suo brand brand e un patrimonio immobiliare da capogiro, è comunque la voce legata agli stipendi quella che lo ha portato a collezionare l'ennesimo record, questa volta non in termini di gol ma fuori dal campo. E il tutto è stato calcolato tenendo conto delle tasse. Negli ultimi due anni i guadagni di Messi sono un decimo dei suoi, e l'ex calciatore-azienda per eccellenza, David Beckham, si fermò "soltanto" intorno ai cento milioni al tempo del suo ritiro nel 2013
Quello che devi sapere
Che record per CR7 (dove la R sta per Rockefeller)
L'ennesimo record, l'ennesima conquista di un Cristiano, questa volta, meno Ronaldo e più Rockefeller, cioè l'imprenditore che un tempo controllava una percentuale di PIL americano e riconosciuto nell'immaginario come l'uomo più ricco mai vissuto. Ecco, forse Ronaldo non riuscirà a strappare il suo primato, ma intanto si è preso quello di primo calciatore miliardario dell'intera storia del gioco. Stipendi. È questa la parola chiave che sottolinea Bloomberg per la riuscita nell'ennesimo primato, questa volta extra sportivo. Secondo il 'Bloomberg Billionaires Index' CR7 ha infatti sfondato il muro del miliardo raggiungendo un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, cioè 1,2 miliardi di euro al cambio.
La voce stipendio
Il tutto è stato calcolato tenendo conto delle tasse, fa sapere il media specializzato nel campo dell'economia e della finanza. Come detto, sono gli ingaggi ad aver garantito a Ronaldo la possibilità di superare il miliardo - billions, come dicono in America. Cristiano ha infatti guadagnato qualcosa come più di 550 milioni di dollari in stipendi nel periodo tra il 2002 (il suo esordio nel mondo dei pro con lo Sporting) e il 2023, annata non casuale. Dal mezzo miliardo tra Sporting, United, Juve e Real si passa infatti al trasferimento monstre del 2023, appunto, all'Al-Nassr, con numeri davvero da capogiro: circa 200 milioni annui in stipendi e bonus esentasse, più un bonus di 30 milioni alla firma.
Ma non è finita qui: nello scorso giugno Ronaldo ha firmato un rinnovo ancor più ricco col club saudita per un valore stimato superiore ai 400 milioni di dollari. E, stando a quanto riportato e quanto scrive Bloomberg, Ronaldo dovrebbe aver ricevuto anche una quota del 15% dell'Al-Nassr come parte dell'estensione del suo contratto.
Gli sponsor
Certo, perché l'idea di calciatore-azienda idealmente lanciata con la figura (o icona) di David Beckham non si limita ai soli ingaggi percepiti per le proprie prestazioni sportive. Cristiano Ronaldo ha un contratto decennale con la Nike da circa 18 milioni l’anno e altre sponsorizzazioni - come Armani e Castrol - per un totale di oltre 175 milioni di dollari. A proposito di paragoni con altri big: negli ultimi due anni i guadagni di Messi sono un decimo dei suoi - scrive Bloomberg - e l'ex calciatore-azienda per eccellenza, David Beckham, si fermò "soltanto" intorno ai cento milioni al tempo del suo ritiro nel 2013.
Investimenti vari
E poi tanto alto. Tra i progetti considerati - si legge sempre su Bloomberg - ci sono anche il City of Padel di Lisbona - altro sport oggi molto cool e amato da Cristiano - e l’acquisizione del Lisboa Racket Center nel 2024. Senza dimenticare nel pacchetto il suo marchio griffato CR7, una catena alberghiera, palestre e un gruppo mediatico (anche se lo stesso Bloomberg sottolinea come non siano le principali fonti della sua ricchezza).
Il patrimonio immobiliare
Di certo non poteva mancare: intanto la villa a Madeira e un attico a Lisbona che, secondo le stime, firma un nuovo record (strano, no?) per prezzo al metro quadrato nella città portoghese. Quindi Ronaldo sta andando verso l'acquisto di una proprietà a Quinta da Marinha: si tratta di un super esclusivo resort golfistico a due passi da Lisbona. Valore stimato? Sui 20 milioni di euro. Sembrano quasi pochi…