Un altro record per Cristiano Ronaldo: è il primo calciatore miliardario della storia

Il tutto è stato calcolato tenendo conto delle tasse, fa sapere il media specializzato nel campo dell'economia e della finanza. Come detto, sono gli ingaggi ad aver garantito a Ronaldo la possibilità di superare il miliardo - billions, come dicono in America. Cristiano ha infatti guadagnato qualcosa come più di 550 milioni di dollari in stipendi nel periodo tra il 2002 (il suo esordio nel mondo dei pro con lo Sporting) e il 2023, annata non casuale. Dal mezzo miliardo tra Sporting, United, Juve e Real si passa infatti al trasferimento monstre del 2023, appunto, all'Al-Nassr, con numeri davvero da capogiro: circa 200 milioni annui in stipendi e bonus esentasse, più un bonus di 30 milioni alla firma.

Ma non è finita qui: nello scorso giugno Ronaldo ha firmato un rinnovo ancor più ricco col club saudita per un valore stimato superiore ai 400 milioni di dollari. E, stando a quanto riportato e quanto scrive Bloomberg, Ronaldo dovrebbe aver ricevuto anche una quota del 15% dell'Al-Nassr come parte dell'estensione del suo contratto.