I giocatori che hanno fatto gol in meno minuti con la nuova squadra. Classifica
Acquistati in estate e subito decisivi: a questi giocatori è bastato meno di un tempo per lasciare il segno con la nuova maglia in zona gol. Chi è stato il giocatore (dal valore minimo di 10 milioni) che ha impiegato meno minuti per andare a segno con la sua nuova squadra? Un giocatore dell'Inter è sul podio, ma non è l'unico della Serie A presente in questa speciale classifica. Dati Transfermarkt
- Acquistato dal Genoa in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 40
- valore di mercato: 12 milioni
- Acquistato dal Besiktas in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 40
- valore di mercato: 15 milioni
- Acquistato dal Manchester City in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 37
- valore di mercato: 60 milioni
- Acquistato dal Bayer Leverkusen in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 35
- valore di mercato: 32 milioni
- Acquistato dal Psv Eindhoven in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 31
- valore di mercato: 12 milioni
- Acquistato dal Newcastle in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 29
- valore di mercato: 30 milioni
- Acquistato dal Villarreal in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 25
- valore di mercato: 14 milioni
- Acquistato dal Liverpool in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 21
- valore di mercato: 50 milioni
- Acquistato dal Marsiglia in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 20
- valore di mercato: 25 milioni
- Acquistato dal Lipsia in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 17
- valore di mercato: 13 milioni
- Acquistato dal Fenerbahce in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 14
- valore di mercato: 17 milioni
- Acquistato dal Napoli in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 14
- valore di mercato: 45 milioni
- Acquistato dal Brighton in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 13
- valore di mercato: 20 milioni
- Acquistato dal Girona in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 12
- valore di mercato: 15 milioni
- Acquistato dal Brentford in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 12
- valore di mercato: 28 milioni
- Acquistato dal Fenerbahce in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 10
- valore di mercato: 17 milioni
- Acquistato dal Levante in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 10
- valore di mercato: 20 milioni
- Acquistato dal Manchester City in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 8
- valore di mercato: 45 milioni
- Acquistato dall'Inter in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 5
- valore di mercato: 20 milioni
- Acquistato dal Liverpool in estate
- minuti trascorsi per segnare il primo gol: 4
- valore di mercato: 75 milioni