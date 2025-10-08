Esplora tutte le offerte Sky
I giocatori che hanno fatto gol in meno minuti con la nuova squadra. Classifica

CLASSIFICA fotogallery
20 foto

Acquistati in estate e subito decisivi: a questi giocatori è bastato meno di un tempo per lasciare il segno con la nuova maglia in zona gol. Chi è stato il giocatore (dal valore minimo di 10 milioni) che ha impiegato meno minuti per andare a segno con la sua nuova squadra? Un giocatore dell'Inter è sul podio, ma non è l'unico della Serie A presente in questa speciale classifica. Dati Transfermarkt

I GIOCATORI PIÙ PREZIOSI IN SERIE A

