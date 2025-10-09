In terapia intensiva da giorni per un'infezione alle vie urinarie, l'ex allenatore del Boca è scomparso a 69 anni. Fino allo scorso 21 settembre aveva mantenuto l'incarico alla guida del club, ma era stato costretto a lasciarlo a causa del peggioramento del suo quadro clinico. Dal 2017 combatteva con un tumore alla prostata. Il club: "Esempio di gioia, calore e impegno"

Non ce l'ha fatta Miguel Angel Russo, scomparso all'età di 69 anni a Buenos Aires. L'ex allenatore del Boca Juniors aveva dovuto lasciare l'incarico lo scorso 21 settembre per problemi di salute legati a un tumore alla prostata che lo aveva colpito già dal 2017. "Miguel lascia un segno indelebile nel nostro club e sarà sempre un esempio di allegria, calore umano e impegno", ha scritto il club in una nota riportata su tutti i profili social. Russo era ricoverato in terapia intensiva per un'infezione alle vie urinarie e i giocatori del Boca gli avevano dedicato l'ultima vittoria per 5-0 contro il Newell's. Il club ha annunciato anche che nella giornata odierna, dalle 10 alle 22, aprirà le porte della Central Hall di Brandsen 805 per salutare l'allenatore. Una veglia funebre che proseguirà venerdì 10 ottobre dalle 10:00 alle 12:00.