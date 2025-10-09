Per chi ama il calcio, grandi e piccini, è un appuntamento imperdibile: il Fifa Museum di Zurigo ha aperto una mostra immersiva temporanea sull'innovazione nel calcio che regala non solo informazioni, ma soprattutto emozioni e coinvolgimento. Si chiama "Innovation in Action: Football Technologies on and off the Pitch", e racconta per la prima volta il contributo della tecnologia al gioco più bello del mondo . Realizzata in collaborazione con il Team di innovazione e altri dipartimenti della Fifa, questa mostra porta i visitatori dietro le quinte del calcio: dalle cabine di regia alla sala VAR, dalle telecamere ad alta velocità ai sensori indossabili , "Innovation in Action" mette al centro della scena il contributo della tecnologia a club, arbitri, media e tifosi, migliorandone le abilità, contribuendo alle decisioni e arricchendo le esperienze, pur senza sostituirsi alle emozioni e al giudizio umano, che rimangono centrali nel gioco del calcio. "Ciò che rende questa mostra davvero speciale è che propone uno sguardo inedito dietro le quinte per conoscere più da vicino il mondo dell’innovazione calcistica e, allo stesso tempo, descrive l’evoluzione della tecnologia nei quasi 100 anni di storia della Coppa del Mondo Fifa", ha dichiarato Marco Fazzone, Managing Director del Fifa Museum.

La sezione dedicata alle regole e all'arbitraggio

La mostra riunisce oggetti rari ed esperienze pratiche immersive, e invita i visitatori a rivestire diversi ruoli, dentro e fuori dal campo, mettendo alla prova le loro capacità decisionali come arbitri, agendo come operatori di tecnologia di porta per garantire l'accuratezza del sistema o assumendosi le responsabilità di una regia televisiva alle prese con la pressione della diretta. Potranno monitorare i movimenti dei calciatori in tempo reale e nell’Innovation Lab verranno invitati a proporre le loro idee per il futuro del calcio. Questo aspetto interattivo assicura che l’esperienza non sia solo educativa, ma anche profondamente coinvolgente per i tifosi di tutte le età. La sezione dedicata alle regole e all'arbitraggio è naturalmente una delle più interessanti: dall'evoluzione nella dotazione "di bordo" dell'arbitro fino al pallone col microchip e agli scenari offerti dall'intelligenza artificiale e al possibile passaggio dal fuorigioco semiautomatico a quello automatico. "Stiamo lavorando alla possibilità di far arrivare immediatamente all'assistente in campo la comunicazione su un'eventuale posizione irregolare di un calciatore, così che possa immediatamente alzare la bandierina senza dover attendere la fine dell'azione", ha detto Johannes Holzmüller, direttore dell'innovazione tecnologica Fifa, cha ha aggiunto: "L'intelligenza artificiale è un tema centrale in questo momento non soltanto nel calcio: stiamo ragionando ed esplorando come i milioni di dati che ormai vengono raccolti su ogni singola partita possano aiutare tutti gli attori del calcio". La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2026 e l’ingresso è compreso nel biglietto del Museo.