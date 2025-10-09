Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Samuel Asamoah, infortunio choc in Cina: rottura del collo e rischio paralisi

Cina
©IPA/Fotogramma

Sumuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno scontro fortuito con un avversario, cadendo e sbattendo la testa su un cartellone pubblicitario. Questo il comunicato del club dopo la prima diagnosi medica: "Asamoah è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le gare rimanenti di questa stagione, anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa"

Nel corso di una partita del campionato di seconda divisione cinese, Samuel Asamoah, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno scontro con un avversario. Dopo un contrasto di gioco, il 31enne è caduto sbattendo la testa su un cartellone pubblicitario a bordo campo. L'impatto, violento, gli ha causato fratture cervicali e danni ai nervi. Questo l'esito della prima diagnosi medica pubblicato dalla squadra: "Asamoah è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le gare rimanenti di questa stagione, anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa". 

Calcio: altre notizie

Tonali: "Tornerò in Serie A, livello in crescita"

NAZIONALE

Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha...

Fifa, l'innovazione nel calcio diventa una mostra

FIFA Museum

Il Fifa Museum di Zurigo ha aperto una mostra immersiva che racconta per la prima volta il...

Samuel Asamoah, infortunio choc e rischio paralisi

Cina

Sumuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno...

Mkhitaryan: "Chivu è stato bravo a farci svoltare"

inter

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato dell'Inter e di come il...

Tresoldi: "Giocare nelI'Italia è un obiettivo"

Nazionale

"La Nazionale maggiore è un obiettivo". Parole al Messaggero di Nicolò Tresoldi, attaccante del...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE