Sumuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno scontro fortuito con un avversario, cadendo e sbattendo la testa su un cartellone pubblicitario. Questo il comunicato del club dopo la prima diagnosi medica: "Asamoah è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le gare rimanenti di questa stagione, anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa"

Nel corso di una partita del campionato di seconda divisione cinese, Samuel Asamoah, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno scontro con un avversario. Dopo un contrasto di gioco, il 31enne è caduto sbattendo la testa su un cartellone pubblicitario a bordo campo. L'impatto, violento, gli ha causato fratture cervicali e danni ai nervi. Questo l'esito della prima diagnosi medica pubblicato dalla squadra: "Asamoah è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le gare rimanenti di questa stagione, anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa".