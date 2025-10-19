Royston Drenthe, ex calciatore olandese con un passato anche nel Real Madrid, è stato colpito da un ictus. A dare la notizia l’account Instagram dell’FC Der Rebellen, la squadra composta da ex professionisti in cui gioca anche Drenthe, attualmente ricoverato in ospedale. "Venerdì scorso Royston Drenthe ha avuto un ictus – si legge nel comunicato –. È attualmente sotto cura ed è in buone mani. La squadra e tutte le persone coinvolte sperano in una pronta e serena guarigione. La famiglia di Royston chiede rispetto, pace e privacy in questo momento, per potergli garantire il sostegno e lo spazio necessari al suo recupero".