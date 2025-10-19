L'ex giocatore olandese è attualmente ricoverato dopo essere stato colpito da un ictus. La notizia è stata diffusa dall’account Instagram dell’FC Der Rebellen, squadra composta da ex professionisti in cui gioca anche il 38enne olandese
Royston Drenthe, ex calciatore olandese con un passato anche nel Real Madrid, è stato colpito da un ictus. A dare la notizia l’account Instagram dell’FC Der Rebellen, la squadra composta da ex professionisti in cui gioca anche Drenthe, attualmente ricoverato in ospedale. "Venerdì scorso Royston Drenthe ha avuto un ictus – si legge nel comunicato –. È attualmente sotto cura ed è in buone mani. La squadra e tutte le persone coinvolte sperano in una pronta e serena guarigione. La famiglia di Royston chiede rispetto, pace e privacy in questo momento, per potergli garantire il sostegno e lo spazio necessari al suo recupero".
La carriera di Drenthe
Classe 1987 (ha 38 anni), centrocampista e all’occorrenza anche terzino, Drenthe all’inizio degli Anni Duemila era considerato uno dei maggiori talenti del calcio olandese, destinato a diventare un grandissimo, tanto da finire nel mirino del Real Madrid che nel 2007 lo prelevò dal Feyenoord dopo avergli visto disputare un fantastico Europeo Under 21. Presentazione in grande stile al Bernabeu (insieme al connazionale Sneijder) ma poi Drenthe nelle sue tre stagioni al Real non riuscì a mantenere le aspettative. Dopo il Real nessun altro top club e un lungo pellegrinaggio tra Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, prima di tornare in Olanda, dove si è ritirato nel 2019.