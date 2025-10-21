Michal Strnad acquisisce il Viktoria Plzen

Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG entra nel capitale del Viktoria Plzen attraverso la sua società Palatua a.s. L’accordo prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza nella FC Viktoria Plzen, a.s., la società proprietaria del club

L’imprenditore ceco Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG, attraverso la sua società Palatua a.s, entra nel capitale dell’FC Viktoria Plzen. L’accordo, firmato recentemente, prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza nella FC Viktoria Plzen, a.s., società proprietaria del club. Il Viktoria Plzen è uno dei principali club in Repubblica Ceca, stabilmente presente nelle competizioni europee e impegnato nell’edizione in corso della UEFA Europa League. Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione dell’Autorità Antitrust Ceca (ÚOHS). Adolf Sadek resterà presidente del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club. Si tratta di un investimento personale di Michal Strnad, non collegato al gruppo industriale e tecnologico CSG, di cui è proprietario. Pertanto, il FC Viktoria Plzen non entrerà a far parte del gruppo CSG. La società Palatua a.s., interamente controllata da Michal Strnad, acquista la partecipazione in FC Viktoria Plzen, a.s. dall’attuale proprietario, la società austriaca FCVP GmbH. Adolf Sadek manterrà una quota di minoranza, così come l’imprenditore svizzero Martin Dellenbach. Il valore dell’operazione non è stato reso pubblico.

Michal Strnad ha dichiarato: "Il Viktoria Plzen è un club con una storia ricca e un’enorme importanza per la città di Plzen e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città di Plzeň e con la sua amministrazione, con cui continueremo a cooperare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzen”. Tuttavia, le priorità del nuovo azionista di maggioranza non si concentrano solo sulle competizioni di vertice. Strnad aggiunge: "Non si tratta solo di calcio di alto livello. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzen. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani, e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzen e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa".

Adolf Sadek continuerà a essere presidente del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club, figura che il nuovo proprietario considera una garanzia di continuità e in cui ripone piena fiducia. Su questo, Strnad afferma: "Ho grande stima di Adolf Sadek. Grazie a lui, il Viktoria Plzen è riuscito a superare la crisi attraversata tre anni fa. Il club è fortunato ad avere una personalità così forte alla guida. Sadek continuerà ad avere la piena responsabilità della gestione e dello sviluppo del club, indipendentemente dal cambiamento nella proprietà”. Adolf Sadek commenta: "Sono felice che il Viktoria Plzeň potrà contare su un solido proprietario ceco, che ha costruito un gruppo industriale globale con radici in Repubblica Ceca. Si apre un nuovo capitolo per il calcio di Plzen. Sono entusiasta di collaborare con Michal Strnad".