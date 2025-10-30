Dopo la vittoria per 1-0 all'andata, i brasiliani strappano lo 0-0 in casa del Racing e approdano in finale, tre anni dopo l’ultima volta: affronteranno una tra LDU Quito e Palmeiras. Un’impresa dietro alla quale c’è anche un pezzetto di Serie A: gli ex Danilo, Alex Sandro e Jorginho tutti titolari e sempre più decisivi

Il Flamengo torna in finale di Copa Libertadores. Decisivo lo 0-0 nella semifinale di ritorno in casa del Racing (dopo l’1-0 dell’andata) che permette al club brasiliano di andare a giocarsi il trofeo contro una tra LDU Quito e Palmeiras. Con l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea Filipe Luis in panchina e tre ex della Serie A in campo (Danilo, Alex Sandro, Jorginho), il Flamengo ha resistito in un Cilindro infuocato, e tre anni dopo l'ultima volta è approdato nuovamente in finale: nel 2022 si era imposto per 1-0 sull'Athletico Paranaense grazie a una rete dell'ex interista Gabigol, che aveva deciso anche l’edizione del 2019, ribaltando con due gol il River Plate. Il Flamengo era arrivato in finale anche nel 2021, perdendola però nel derby brasiliano con il Palmeiras (che potrebbe ritrovare in questa edizione).