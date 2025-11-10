Offerte Black Friday
L'Atlético Ottawa si porta a casa la prima Canadian Premier League della sua giovane storia. In uno scenario suggestivo, circondati da una fortissima nevicata, i biancorossi si sono aggiudicati la finale con il gol dell'1-0 realizzato da David Rodriguez con una rovesciata

Nel bel mezzo di una vera e propria tormenta di neve, l'edizione 2025 della Canadian Premier League si è chiusa con la vittoria dell'Atlético Ottawa, che in finale ha battuto il Cavalry per 2-1. Dopo il secondo posto ottenuto durante la regular season, nei play-off la squadra allenata da Diego Andrei Mejía si è aggiudicata lo 'scudetto canadese'.

Nella tormenta di neve la magia di Rodriguez

A rendere ulteriormente particolare la vittoria dell'Atlético è il gol che ha sbloccato la sfida: David Rodriguez, infatti, si è esibito in una favolosa rovesciata, che si candida ad essere uno dei gol più spettacolari dell'anno. Il messicano, che ha segnato anche il secondo gol per i neo campioni del Canada, si è aggiudicato il premio di MVP delle Finals.

