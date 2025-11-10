Offerte Black Friday
Barcellona, Messi al Camp Nou: "Magari un giorno potessi tornare...". FOTO

barcellona

Momenti di nostalgia per l'argentino che ha fatto ritorno in visita al Camp Nou, con tanto di foto in campo: "Un posto dove sono stato immensamente felice - ha scritto Messi sui social -. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare..."

21 anni insieme. Dai primi anni nelle giovanili ai grandi trionfi in giro per la Spagna e per l'Europa. Quella tra Lionel Messi e Barcellona è stata una lunghissima storia d'amore, fatta di trofei (35 solo a livello di club), gol (672!) e assist (303!). Un amore che non tramonta mai per la Pulga, ora a Miami per continuare a incantare e vincere, ma che ha voluto fare un salto nel passato - e chissà nel futuro... -, tornando in visita al Camp Nou (ora in fase conclusiva di ristrutturazione). Un ritorno testimoniato sui social, con tanto di dedica a quello stadio e ai tifosi che tanto hanno rappresentato per lui. "Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con tutta l'anima - ha scritto il 38enne argentino -. Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare...".

