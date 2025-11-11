Zidane: "Tornerò ad allenare, anche presto"

In occasione di una partita di beneficenza a Tolone l'ex fuoriclasse francese - ultima panchina con il Real Madrid nel 2021 - ha parlato del suo futuro: "Farò l'allenatore per un po' e anche presto"

Zinedine Zidane prepara il ritorno in panchina. L'ex fuoriclasse francese, dopo il suo secondo addio al Real Madrid nell'estate 2021, è stato accostato a molti club europei: fermo da allora, Zizou presente a una partita di beneficenza dall'associazione 'Un sorriso una speranza di vita' allo stadio Mayol di Tolone, ha colto l'occasione per inviare un messaggio a chi lo aspettava a bordo campo. "Farò l'allenatore per un po' - ha detto Zidane, come riporta l'Equipe, aggiungendo poi con un sorriso - E anche presto anche". Il suo nome per il futuro sembra sempre più legato alla nazionale francese dato che l'attuale Ct, Didier Deschamps, ha annunciato che lascerà i Bleus dopo i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, chiudendo così il suo mandato durato 14 anni.