Inter Miami campione a Est, Messi in finale MLS

Inter Miami-New York City 5-1, Messi campione a Est e in finale in Major League Soccer

MLS

A senso unico la finale della Eastern Conference, dominata 5-1 dalla squadra di Mascherano che si giocherà il titolo nella finalissima playoff di sabato 6 dicembre contro Vancouver. Nessun gol ma il 405° assist in carriera per Leo Messi, che scavalca così Puskas nella classifica all-time

L'Inter Miami è in finale ai playoff della Major League Soccer. Fondato solo nel 2018, il club che ha come presidente e co-proprietario David Beckham ha già raggiunto uno dei traguardi più importanti nella sua storia. Merito del trionfo nella Eastern Conference, match senza storia dominato 5-1 contro il New York City FC. Tripletta di Allende prima dei gol di Silvetti e Segovia per la squadra allenata da Javier Mascherano, che il prossimo 6 dicembre si giocherà il campionato contro il Vancouver Whitecaps. Nessun gol per Leo Messi, ma un nuovo record in carriera: l'assist del provvisorio 3-0 è stato il suo 405° passaggio vincente, saldo che gli permette di staccare Puskas che da decenni svettava in questa speciale classifica.

Messi ritorna al Camp Nou: "Magari un giorno..."

