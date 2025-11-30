Inter Miami campione a Est, Messi in finale MLS

L'Inter Miami è in finale ai playoff della Major League Soccer. Fondato solo nel 2018, il club che ha come presidente e co-proprietario David Beckham ha già raggiunto uno dei traguardi più importanti nella sua storia. Merito del trionfo nella Eastern Conference, match senza storia dominato 5-1 contro il New York City FC. Tripletta di Allende prima dei gol di Silvetti e Segovia per la squadra allenata da Javier Mascherano, che il prossimo 6 dicembre si giocherà il campionato contro il Vancouver Whitecaps. Nessun gol per Leo Messi, ma un nuovo record in carriera: l'assist del provvisorio 3-0 è stato il suo 405° passaggio vincente, saldo che gli permette di staccare Puskas che da decenni svettava in questa speciale classifica.

