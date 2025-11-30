Offerte Black Friday
Copa Libertadores, Flamengo-Palmeiras 1-0: gol dell'ex Juve Danilo decide la finale. FOTO

Calcio fotogallery
28 foto

Il Flamengo ha vinto la sua quarta Copa Libertadores battendo il Palmeiras per 1-0 in una finale tutta brasiliana. A decidere il match, un gol di testa su calcio d'angolo segnato al 67' dall'ex difensore della Juventus Danilo. La partita si è giocata allo Stadio Monumental di Lima, in Perù, davanti a circa 50mila spettatori. Il Flamengo diventa così il primo club brasiliano a vincere quattro volte la 'Champions' sudamericana. Qui tutte le foto più belle della finale

