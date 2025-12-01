L'ex difensore ha toccato il tema razzismo dal palco del Golden Boy 2025: "Viviamo in un mondo costruito sul razzismo e sul sessismo, credo ci sia un'ipocrisia generale nel non voler vedere le cose". Poi sui suoi figli: "Da padre ho imparato una cosa da Marcus, che si può essere una persona molto seria e in gamba anche ridendo sempre. Sono felice perché vedo loro sono felici"

"Career Award" per Lilian Thuram, intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2025 per ricevere un riconoscimento alla carriera. "La parte più bella della mia vita è stata la mia carriera - ha commentato -. Quando sei bambino sogni di giocare a calcio, se lo fai bene ti pagano per giocare e puoi fare tante cose per la tua famiglia. Ho avuto la fortuna di giocare in Italia e ho vissuto tutte le partite con gran piacere". Poi l'ex difensore tocca il tema razzismo: "Quando ero giocatore ho avuto la fortuna di essere indicato per tante partite, soprattutto afroamericane, per chiedere ai tifosi di riflettere su un po' più di giustizia all'interno della società. Viviamo in un mondo costruito sul razazismo e sul sessismo, ognuno di noi purtroppo ha dei pregiudizi. Credo che ci sia un'ipocrisia generale di non voler vedere le cose. Siamo il frutto della storia e nella storia purtroppo ci sono queste cose. C'è ipocrisia, ci sono tante persone che pensano che il razzismo debba essere combattuto soltanto da chi ne è vittima, bisogna uscire da questa ipocrisia".