Lilian Thuram: "Marcus mi ha insegnato che si può essere in gamba anche ridendo sempre"golden boy
L'ex difensore ha toccato il tema razzismo dal palco del Golden Boy 2025: "Viviamo in un mondo costruito sul razzismo e sul sessismo, credo ci sia un'ipocrisia generale nel non voler vedere le cose". Poi sui suoi figli: "Da padre ho imparato una cosa da Marcus, che si può essere una persona molto seria e in gamba anche ridendo sempre. Sono felice perché vedo loro sono felici"
"Career Award" per Lilian Thuram, intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2025 per ricevere un riconoscimento alla carriera. "La parte più bella della mia vita è stata la mia carriera - ha commentato -. Quando sei bambino sogni di giocare a calcio, se lo fai bene ti pagano per giocare e puoi fare tante cose per la tua famiglia. Ho avuto la fortuna di giocare in Italia e ho vissuto tutte le partite con gran piacere". Poi l'ex difensore tocca il tema razzismo: "Quando ero giocatore ho avuto la fortuna di essere indicato per tante partite, soprattutto afroamericane, per chiedere ai tifosi di riflettere su un po' più di giustizia all'interno della società. Viviamo in un mondo costruito sul razazismo e sul sessismo, ognuno di noi purtroppo ha dei pregiudizi. Credo che ci sia un'ipocrisia generale di non voler vedere le cose. Siamo il frutto della storia e nella storia purtroppo ci sono queste cose. C'è ipocrisia, ci sono tante persone che pensano che il razzismo debba essere combattuto soltanto da chi ne è vittima, bisogna uscire da questa ipocrisia".
"I miei figli? Sono felice perché li vedo felici"
Impossibile non spendere due parole sui suoi figli Marcus e Khephren che giocano in Serie A rispettivamente con Inter e Juventus. "Onestamente non avrei immaginato di vederli a questi livelli. Quando hanno iniziato a giocare a calcio tante persone mi dicevano che sbagliavo perché anche io avevo giocato a calcio, io rispondevo che dovevamo lasciarli tranquilli. Ora sono molto felice perché vedo loro felici. Ho imparato una cosa da padre: ho un figlio che è nato con il sorriso, ride sempre da quando è piccolo. Gli dicevo: 'Guarda Marcus, devi diventare serio, non puoi sempre ridere'. Mi ha insegnato che si può essere una persona molto in gamba e seria anche ridendo".