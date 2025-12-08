 Neymar, le lacrime dopo la salvezza raggiunta con il Santos | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Neymar, le lacrime dopo la salvezza raggiunta con il Santos

in brasile fotogallery
7 foto

Il Santos ha conquistato la salvezza dopo la vittoria contro il Cruzeiro nell'ultima giornata di campionato. Il grande protagonista di questo risultato è stato Neymar, che dopo aver giocato le ultime sfide da infortunato, è scoppiato in lacrime al termine del match

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Neymar salva il Santos da infortunato e piange

in brasile

Il Santos ha conquistato la salvezza dopo la vittoria contro il Cruzeiro nell'ultima giornata di...

7 foto

Simone Inzaghi in Arabia? Sa solo vincere...

ARABIA SAUDITA

Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio...

8 foto

Kane accorcia su Mbappé: i bomber dell'anno solare

CLASSIFICA

La corsa di Mbappé e Kane continua: l'inglese ha segnato una tripletta nell'ultima giornata di...

23 foto

Casa dolce casa: Napoli imbattuto nel 2025

CLASSIFICA

La squadra di Conte supera la Juventus e chiude imbattuto il suo 2025 casalingo in Serie A....

20 foto

Kane stacca Mbappé: i bomber stagionali

classifica

Harry Kane realizza un'altra tripletta e stacca Mbappé in testa alla classifica dei migliori...

33 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza