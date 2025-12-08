Neymar, le lacrime dopo la salvezza raggiunta con il Santos
Il Santos ha conquistato la salvezza dopo la vittoria contro il Cruzeiro nell'ultima giornata di campionato. Il grande protagonista di questo risultato è stato Neymar, che dopo aver giocato le ultime sfide da infortunato, è scoppiato in lacrime al termine del match
- E Neymar scoppia in lacrime. Al termine della vittoria contro il Cruzeiro per 3-0, all'Estádio Urbano Caldeira di Santos è partita la festa, con il brasiliano chiaramente grande protagonista...
NEYMAR DECISIVO... DA INFORTUNATO
- Per capire che cosa c'è dietro le lacrime di Neymar, facciamo un passo indietro. Lo scorso 20 novembre, dopo la partita contro il Mirassol (in cui ha anche segnato), la stella 33enne si fa male al menisco. Il suo 2025 sembrava ormai concluso, eppure Neymar ha deciso di scendere in campo, con un unico grande obiettivo: raggiungere la salvezza.
- Dopo l'infortunio, Neymar ha saltato la sfida che il Santos ha pareggiato 1-1 in trasferma contro l'Internacional, poi è tornato in campo e si è preso per mano la squadra. Quattro gol, un assist e tre vittorie consecutive, quanto basta per poter tornare a festeggiare.
LE PAROLE DOPO L'ULTIMA PARTITA
- "Dopo la sconfitta con il Flamengo ho dovuto chiedere supporto psicologico. Non riuscivo più a rialzarmi. Ho ricevuto troppe critiche, ho sentito per la prima volta la necessità di chiedere aiuto. Ringrazio l'allenatore, la squadra e la mia famiglia. Da solo non ce l'avrei fatta".
- E adesso che cosa farà Neymar? A dircelo è lo stesso brasiliano: "Ora è tempo di riposare e poi operarmi". Con il grande obiettivo di provare a strappare la convocazione da Carlo Ancelotti per il Mondiale 2026.