Scene di ordinaria follia a Calcutta, prima tappa in India del tour del campione argentino. Dopo l'inaugurazione di una statua a lui dedicata, Leo ha raggiunto il Salt Lake Stadium preso d'assalto da migliaia di tifosi. Un caos che ha ridotto a 20 minuti la presenza di Messi e scatenato la delusione dei fan, sfogata sull'impianto vandalizzato dai seggiolini all'invasione di campo. La lamentela: "Abbiamo pagato più di 100 euro a biglietto per non riuscire nemmeno a vederlo"

