India, Messi c'è ma solo per pochi minuti: furia e disordini allo stadio di Calcutta. FOTO
Scene di ordinaria follia a Calcutta, prima tappa in India del tour del campione argentino. Dopo l'inaugurazione di una statua a lui dedicata, Leo ha raggiunto il Salt Lake Stadium preso d'assalto da migliaia di tifosi. Un caos che ha ridotto a 20 minuti la presenza di Messi e scatenato la delusione dei fan, sfogata sull'impianto vandalizzato dai seggiolini all'invasione di campo. La lamentela: "Abbiamo pagato più di 100 euro a biglietto per non riuscire nemmeno a vederlo"
- Ovvero la tre giorni in India di Lionel Messi, tour iniziato con la prima tappa a Calcutta e che proseguirà ad Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Leo potrebbe incontrare anche il Primo Ministro Narendra Modi
- Il soggiorno a Calcutta di Messi è iniziato con l'inaugurazione di una statua alta 21 metri a lui dedicata, che lo raffigura mentre solleva la Coppa del Mondo vinta con l'Argentina
- Leo ha quindi raggiunto il Salt Lake Stadium preso d'assalto da migliaia di tifosi. Insieme al campione argentino anche Rodrigo De Paul e Luis Suarez, compagni all'Inter Miami coi quali ha appena vinto il titolo in MLS
- Come riportano i media indiani, Messi ha fatto un giro di campo per salutare i tifosi trovandosi però circondato durante la passerella
- E pensare che Leo avrebbe dovuto disputare un'amichevole nello stadio, letteralmente impazzito per il campionissimo argentino. Non è andata esattamente così...
- Le massicce misure di sicurezza hanno reso difficile intravedere Messi e la sua comparsata è durata molto meno di quanto i tifosi si aspettassero. Al resto ha contribuito il caos in campo che ha portato alla rapida uscita di Leo e alla furiosa delusione dei presenti
- A farne le spese i seggiolini dell'impianto, che sono stati divelti e lanciati in campo
- Anche sedie e bottigliette d'acqua hanno raggiunto il campo dopo essere state lanciate dai fan
- La rabbia dei tifosi si è sfogata anche su altre parti dello stadio
- "Messi era circondato e non siamo nemmeno riusciti a vederlo in faccia, però abbiamo pagato 12mila rupie (circa 113 euro, ndr) per il biglietto", si sono lamentati alcuni spettatori
- Mamata Banerjee, Primo Ministro dello Stato, si è detta "turbata" e "scioccata" dalla cattiva gestione dell'evento: "Mi scuso sinceramente con Lionel Messi, così come con tutti gli amanti dello sport e i suoi tifosi, per lo sfortunato incidente", ha scritto in un post su X aggiungendo di aver ordinato un'indagine sull'accaduto