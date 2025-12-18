Ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida

Offerte Sky
ECUADOR

Mario Pineida è stato ucciso a Guayaquil in Ecuador. A comunicare la morte del calciatore ecuadoriano 33enne il suo club, il Barcelona Sporting Club. Secondo quanto riportato dai media locali, il giocatore avrebbe perso la vita in un attacco armato avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale situato nella zona settentrionale di Guayaquil

Un nuovo episodio di violenza scuote l'Ecuador e colpisce il mondo dello sport. Il calciatore Mario Pineida, difensore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in un attacco armato avvenuto nel quartiere Samanes 4, nel nord di Guayaquil. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal sito del quotidiano ecuadoriano El Universo, l'agguato si è consumato intorno alle 16.30 locali all'esterno di una macelleria. Sicari armati hanno aperto il fuoco contro due persone: Pineida è morto sul colpo, mentre un'altra è rimasta ferita. La Polizia nazionale ha immediatamente isolato l'area e avviato le indagini, mentre il Ministero dell'Interno ha confermato ufficialmente che la vittima è il giocatore del Barcelona SC. Pineida, 33 anni, era un laterale sinistro di comprovata esperienza, con trascorsi in diversi club del campionato ecuadoriano e presenze anche in nazionale. In una nota, il Barcelona SC ha espresso profondo cordoglio, invitando tifosi e cittadini a unirsi in una preghiera per il calciatore e per la sua famiglia. L'omicidio riaccende l'allarme sulla crescente escalation di violenza che negli ultimi mesi sta colpendo il Paese, con episodi sempre più frequenti anche ai danni di figure pubbliche e sportive. 

