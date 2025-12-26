E' morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato

Offerte Sky
Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: fu presidente dell'omonima Fondazione

LUTTO

Sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. aveva 100 anni ed era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. Il cordoglio della Juve con un post sui propri canali social

È morta  Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. 

