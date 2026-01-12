Addio a Rolland Courbis: ex allenatore francese e scopritore di Zidane, aveva 72 annilutto
Èmorto Rolland Courbis, ex allenatore e opinionista, figura carismatica del calcio francese. Aveva 72 anni ed è ricordato anche per aver coniato il soprannome "Zizou" per Zinedine Zidane che portò al Bordeaux nel 1992
Lutto nel calcio francese. A 72 anni è morto Rolland Corubis. Allenatore, opiniosta e figura storica del calcio transalpino. Nato a Marsiglia, Courbis è cresciuto nel settore giovanile del Marsiglia. Da difensore ha fatto parte della squadra che vinse campionato e Coppa di Francia nel 1972, per poi tornare al club alla fine degli anni Novanta da allenatore. In carriera, da giocatore, ha conquistato anche due titoli francesi e una Coppa di Francia con il Monaco. Dopo l’esperienza in campo, ha intrapreso una lunga carriera da allenatore, con panchine in Francia e all’estero, tra cui Bordeaux, Lens, Montpellier e USM Alger. Proprio al Bordeaux portò un giovane Zidane. E si deve proprio a Courbis l'invenzione del soprannome del fuoriclasse francese, che grazie a lui è diventato per tutti "Zizou".
Zidane ricorda l'allenatore: "Significava molto per me"
Zinedine Zidane ha voluto ricordare Rolland Courbis con un messaggio toccante pubblicato sui social: "Ho appena saputo che Rolland è scomparso. Mi sento triste, molto emozionato... Significava molto per me come allenatore e a livello umano; era un ragazzo intero, molto tenero! In questo momento penso alla sua famiglia, alla quale porgo le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace, Rolland". Non poteva mancare il cordoglio del Marsiglia: "Marsigliese nel cuore, incarnava il calcio popolare e dinamico. Il suo accento inconfondibile accompagnava le sue parole schiette, dirette, spesso appassionate e sempre sincere".