Lutto nel calcio francese. A 72 anni è morto Rolland Corubis. Allenatore, opiniosta e figura storica del calcio transalpino. Nato a Marsiglia, Courbis è cresciuto nel settore giovanile del Marsiglia. Da difensore ha fatto parte della squadra che vinse campionato e Coppa di Francia nel 1972, per poi tornare al club alla fine degli anni Novanta da allenatore. In carriera, da giocatore, ha conquistato anche due titoli francesi e una Coppa di Francia con il Monaco. Dopo l’esperienza in campo, ha intrapreso una lunga carriera da allenatore, con panchine in Francia e all’estero, tra cui Bordeaux, Lens, Montpellier e USM Alger. Proprio al Bordeaux portò un giovane Zidane. E si deve proprio a Courbis l'invenzione del soprannome del fuoriclasse francese, che grazie a lui è diventato per tutti "Zizou".