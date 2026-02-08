Leo Messi incanta ancora. Nella terza amichevole precampionato dell’Inter Miami, l’argentino segna un gol spettacolare contro il Barcelona SC: una delle sue classiche magie, con dribbling stretto e sinistro a incrociare. Il match finisce 2-2 a Guayaquil ma la scena se la prende sempre il 10. Di seguito il video del gol

Terza uscita precampionato per l'Inter Miami che pareggia 2-2 contro il Barcelona Sporting Club all’Estadio Monumental Banco Pichincha di Guayaquil, in Ecuador, nel corso del Champions Tour 2026. Protagonista assoluto Leo Messi, autore di un gol che ha acceso lo stadio: partenza centrale, due dribbling nello stretto e sinistro a incrociare preciso. Una rete "alla Messi", che ha ricordato i suoi celebri slalom ai tempi d'oro con la maglia del Barcellona.