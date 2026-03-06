Donald Trump riceve Leo Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca. Le FOTO
Il presidente USA ha accolto Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca. "Per me è un grande privilegio! Ci piacciono i campioni", ha detto Trump, che durante l'incontro ha parlato anche di guerra: "Stiamo continuando a demolire l'Iran. Teheran è ormai senza aeronautica, senza difese, senza missili". Al termine sono stati consegnati al presidente una maglia con il suo nome e un pallone. Trump ha invitato Messi e compagni nello Studio Ovale: "È il centro del mondo, soprattutto ora"
- Per celebrare la vittoria della Mls Cup 2025, Messi e il suo Inter Miami hanno fatto visita a Donald Trump nella Sala Est della Casa Bianca. "Benvenuto alla Casa Bianca, Lionel Messi'", ha detto il presidente degli Stati Uniti. Trump ha parlato degli anni '70, quando la leggenda brasiliana Pelé giocava per i New York Cosmos: "Non dovrei dirlo, perché sono vecchio, ma ho visto Pelé", ha detto il presidente. Poi, rivolgendosi a Messi: "Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Pelé non era affatto male"
- "Mio figlio Barron è un tuo grande fan, pensa che tu sia una persona fantastica", ha proseguito Trump. "Credo che vi siate incontrati poco fa. È un grande appassionato di calcio, ma è soprattutto un tuo grandissimo fan. E anche di un signore chiamato Cristiano Ronaldo. Cristiano è fantastico. Tu sei fantastico". Sulla vittoria con l'Inter Miami: "Questo ragazzo ha vinto. C'era un'enorme attenzione mediatica, e lui ha vinto. Leo, sei arrivato e hai vinto. Non è facile farlo con tutta quella pressione".
- "Stiamo continuando a demolire l'Iran": il presidente americano Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'Inter Miami CF e Lionel Messi, ha parlato anche del confiltto in corso rimarcando nelle battute iniziali che Teheran è ormai "senza aeronautica, senza difese, senza missili".