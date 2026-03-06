 Messi e l'Inter Miami incontrano Trump alla Casa Bianca | Sky Sport
Donald Trump riceve Leo Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca. Le FOTO

Il presidente USA ha accolto Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca. "Per me è un grande privilegio! Ci piacciono i campioni", ha detto Trump, che durante l'incontro ha parlato anche di guerra: "Stiamo continuando a demolire l'Iran. Teheran è ormai senza aeronautica, senza difese, senza missili". Al termine sono stati consegnati al presidente una maglia con il suo nome e un pallone. Trump ha invitato Messi e compagni nello Studio Ovale: "È il centro del mondo, soprattutto ora"

GUERRA IRAN, TUTTE LE NEWS LIVE

