La guerra che si è scatenata nel Golfo ha ripercussioni anche sul mondo della Formula 1. Al momento la soluzione più probabile è quella della cancellazione del GP del Bahrain (12 aprile) e dell'Arabia Saudita (19 aprile). La priorità è la sicurezza degli addetti ai lavori e se le autorità non la garantiranno, allora le gare verranno cancellate e non sostituite (si era parlato di Imola, Portimao o Turchia) a causa del poco tempo per organizzare il nuovo evento. Una decisione dovrebbe essere presa la prossima settimana. Nel VIDEO le ultime news da Melbourne con Mara Sangiorgio