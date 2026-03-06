Guerra Iran, news di oggi e ripercussioni sullo sport post attacco Usa Israele
Il conflitto in Iran è giunto al settimo giorno. Nella notte raid di Teheran sul Bahrain, colpiti due hotel ma nessuna vittima. Israele ha colpito il sud di Beirut. Le ripercussioni sul mondo dello sport: possibile la cancellazione dei Gp di F1 del Bahrain (12 aprile) e dell'Arabia Saudita (19 aprile), la decisione nei prossimi giorni. Intanto il presidente USA Donald Trump incontra Messi alla Casa Bianca
Settimo giorno di guerra USA-Iran, cosa è successo nella notte:
Il conflitto in Iran è giunto al settimo giorno. Nella notte raid di Teheran sul Bahrain, colpiti due hotel ma non sono segnalate vittime. Intanto Israele intensifica gli attacchi a sud di Beirut, colpite postazioni Hezbollah. Mentre gli USA, secondo quanto riportato dal New York Times, hanno attaccanto nuovamente i centri del potere a Teheran. Il presidente USA Trump boccia l'ipotesi del figlio di Khamenei come nuova guida suprema dell'Iran. Traffico marittimo quasi azzerato nello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il trasporto del greggio. Le ripercussioni sul mondo dello sport: possibile la cancellazione dei GP di Formula 1 del Bahrain e dell'Arabia Saudita. Intanto Trump incontra Messi alla Casa Bianca
Iran, le lacrime della calciatrice
In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana. Uno dei momenti più toccanti ha visto come protagonista Sara Didar, attaccante 21enne che durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Australia non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della situazione in patria.
Guerra in Iran, l'ex ct volley Campedelli: "Giorni di paura e speranza"
Alessandra Campedelli, ex ct della Nazionale iraniana femminile di pallavolo, ha raccontato ieri la sua testimonianza a Sky Sport 24: "Ho sentito le mie giocatrici, sono giorni di paura ma anche di speranza". Nel VIDEO l'intervista
F1, possibile cancellazione dei GP Bahrain e Arabia
La guerra che si è scatenata nel Golfo ha ripercussioni anche sul mondo della Formula 1. Al momento la soluzione più probabile è quella della cancellazione del GP del Bahrain (12 aprile) e dell'Arabia Saudita (19 aprile). La priorità è la sicurezza degli addetti ai lavori e se le autorità non la garantiranno, allora le gare verranno cancellate e non sostituite (si era parlato di Imola, Portimao o Turchia) a causa del poco tempo per organizzare il nuovo evento. Una decisione dovrebbe essere presa la prossima settimana. Nel VIDEO le ultime news da Melbourne con Mara Sangiorgio