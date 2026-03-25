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NXGN26: i migliori calciatori under 19 del mondo

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Anche per il 2026 Goal ha stilato la classifica annuale NXGN dei migliori giovani talenti in giro per il mondo (nati a partire dal 1° gennaio 2007). La top 50 comprende 21 nazionalità diverse e club provenienti da 17 Paesi diversi, il primo giocatore della Serie A è al 12° posto

I BIG IN SCADENZA A GIUGNO

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