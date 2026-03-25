NXGN26: i migliori calciatori under 19 del mondo
Anche per il 2026 Goal ha stilato la classifica annuale NXGN dei migliori giovani talenti in giro per il mondo (nati a partire dal 1° gennaio 2007). La top 50 comprende 21 nazionalità diverse e club provenienti da 17 Paesi diversi, il primo giocatore della Serie A è al 12° posto
- Squadra: Manchester United/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2010
- ruolo: attaccante
- Squadra: Sporting CP/PORTOGALLO
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista
- Squadra: Benfica/PORTOGALLO
- anno di nascita: 2008
- ruolo: attaccante
- Squadra: Real Madrid/SPAGNA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: difensore centrale
- Squadra: Leicester/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2009
- ruolo: ala
- Squadra: Porto/POLONIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: ala
- Squadra: Borussia Dortmund/ITALIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: attaccante
- Squadra: Kairat Almaty/KAZAKISTAN
- anno di nascita: 2008
- ruolo: attaccante
- Squadra: Botafogo/ARGENTINA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Copenaghen/ISLANDA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: attaccante
- Squadra: Real Madrid/SPAGNA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Philadelphia Union/STATI UNITI
- anno di nascita: 2009
- ruolo: trequartista
- Squadra: Werder Brema/GERMANIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: difensore centrale
- Squadra: Sunderland/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista
- Squadra: River Plate/ARGENTINA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Psg/FRANCIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Stella Rossa/SERBIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: trequartista
- Squadra: Salisburgo/BOSNIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Ajax/OLANDA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Lipsia/SERBIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista e ala
- Squadra: Wolverhampton/PORTOGALLO
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista
- Squadra: Anderlecht/BELGIO
- anno di nascita: 2008
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Nantes/FRANCIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: difensore centrale
- Squadra: Hertha Berlino/GERMANIA
- anno di nascita: 2009
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Rangers*/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Brighton/GRECIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: attaccante
- Squadra: Fulham/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista
- Squadra: Roma/FRANCIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: attaccante
- Squadra: Lecce*/ITALIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: attaccante
- Squadra: Ajax/BELGIO
- anno di nascita: 2008
- ruolo: centrocampista
- Squadra: River Plate*/ECUADOR
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista e ala
- Squadra: Al-Hilal/COSTA D'AVORIO
- anno di nascita: 2007
- ruolo: attaccante
- Squadra: Psg/SPAGNA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: centrocampista e ala
- Squadra: Barcellona/SPAGNA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Club Tijuana/MESSICO
- anno di nascita: 2008
- ruolo: centrocampista e ala
- Squadra: Liverpool/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: ala
- Squadra: Genk/GRECIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: centrocampista e ala
- Squadra: Psg/SENEGAL
- anno di nascita: 2008
- ruolo: ala
- Squadra: Atalanta/ITALIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: difensore centrale, terzino ed esterno
- Squadra: Porto/PORTOGALLO
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista
- Squadra: Marsiglia*/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista e ala
- Squadra: Sporting CP*/PORTOGALLO
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Lille/FRANCIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: centrocampista
- Squadra: Amburgo*/CROAZIA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: difensore centrale
- Squadra: Arsenal/INGHILTERRA
- anno di nascita: 2009
- ruolo: ala e trequartista
- Squadra: Bayern Monaco/GERMANIA
- anno di nascita: 2008
- ruolo: trequartista e ala
- Squadra: Real Madrid/ARGENTINA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: trequartista e ala
- Squadra: Barcellona/SPAGNA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: difensore centrale
- Squadra: Chelsea/BRASILE
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala
- Squadra: Barcellona/SPAGNA
- anno di nascita: 2007
- ruolo: ala