Inter Miami, inaugurato il nuovo stadio: Messi subito in gol. FOTO
Esordio da protagonista per Leo Messi al 'Nu Stadium', nuova casa dell'Inter Miami inaugurata in occasione della gara di Mls contro Austin FC. L'argentino, al quale è stata intitolata una tribuna, ha realizzato il primo gol nel nuovo impianto, firmando il momentaneo 1-1 al 10' dopo l’iniziale vantaggio ospite. La formazione allenata da Mascherano è poi andata nuovamente sotto, ma ha trovato il gol del definitivo 2-2 con Luis Suarez all'81'. Di seguito le FOTO più belle della giornata
VIDEO: GOL MESSI - GOL SUAREZ
- Prima partita al "Nu Stadium", la nuova casa dell'Inter Miami di Beckham. La squadra allenata da Mascherano è andata sotto per due volte, ma ha reagito con i gol di Messi al 10' e di Luis Suarez all'81' che hanno fissato il risultato sul 2-2. La partita è stata però solo l'ultimo atto di una giornata ricca di eventi: dal taglio del nastro allo spettacolo pirotecnico, passando per l'inno nazionale cantato da Marc Anthony fino alla tribuna intitolata a Leo Messi.