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Inter Miami, inaugurato il nuovo stadio: Messi subito in gol. FOTO

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Esordio da protagonista per Leo Messi al 'Nu Stadium', nuova casa dell'Inter Miami inaugurata in occasione della gara di Mls contro Austin FC. L'argentino, al quale è stata intitolata una tribuna, ha realizzato il primo gol nel nuovo impianto, firmando il momentaneo 1-1 al 10' dopo l’iniziale vantaggio ospite. La formazione allenata da Mascherano è poi andata nuovamente sotto, ma ha trovato il gol del definitivo 2-2 con Luis Suarez all'81'. Di seguito le FOTO più belle della giornata

VIDEO: GOL MESSI - GOL SUAREZ

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