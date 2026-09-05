Rafael Leao ha ufficialmente giocato la sua prima partita in maglia Galatasaray. Il portoghese è subentrato al 67' della sfida contro l'Istanbul Basaksehir sul punteggio di 1-1 (vantaggio di Osimhen e pareggio, su rigore, di Eldor Shomurodov). E Leao ha voluto lasciare immediatamente il segno: dopo soli 4 minuti dal suo ingresso in campo, il numero 27 ha avviato l'azione che ha portato al 2-1 di Torreira (ennesimo giocatore passato dal nostro campionato) con un passaggio smarcante che ha messo fuori causa due difensori del Basaksehir. Dopo il nuovo pareggio degli avversari al 76' grazie all'autogol di Sanchez, Leao ha dato l'ennesima svolta alla partita. Il portoghese, infatti, ha subito al 79' un brutto fallo da parte di Umut Bozok, che è entrato in scivolata e ha colpito con i tacchetti la tibia di Leao. L'arbitro ha espulso Bozok, lasciando il Basaksehir in dieci uomini. La partita è stata poi risolta da Gabriel Sara al 91', che con il suo gol ha regalato i tre punti al Galatasaray e la prima gioia da tre punti per Leao.