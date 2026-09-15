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Al-Nassr-Al Ain 0-4, Cristiano Ronaldo battuto nella Champions League asiatica

afc champions

Debutto da incubo per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in AFC Champions League Elite. I campioni d'Arabia Saudita in carica vengono travolti 4-0 dall'Al Ain: prima la doppietta di Houssine Rahimi poi i gol di Soufiane Rahimi e Giakoumakis. Serata senza acuti per CR7 e altro passo falso per la squadra saudita che ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in AFC Champions League Elite, la Champions asiatica. I campioni d'Arabia Saudita in carica vengono travolti 4-0 dall'Al Ain, squadra degli Emirati, al termine di una serata in cui CR7 non è mai riuscito a incidere. A sbloccare la partita è stato Houssine Rahimi al 25'. L'Al Nassr prova a reagire ma fatica a costruire occasioni e nella ripresa l'Al Ain prende definitivamente il controllo della gara.

Al 63' Houssine Rahimi firma la doppietta personale su assist di Alejandro Romero, poi al 72' arriva anche il 3-0 del fratello Soufiane. Nel finale è proprio quest'ultimo a servire Giakoumakis per il definitivo 4-0 all'85'. Una sconfitta pesante per l'Al Nassr, che dopo cinque vittorie consecutive a inizio stagione ha raccolto un solo successo nelle ultime quattro partite. Cristiano Ronaldo, che insegue i 1000 gol in carriera, resta fermo a tre gol in sette presenze complessive in questa stagione.

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