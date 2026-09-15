Debutto da incubo per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in AFC Champions League Elite. I campioni d'Arabia Saudita in carica vengono travolti 4-0 dall'Al Ain: prima la doppietta di Houssine Rahimi poi i gol di Soufiane Rahimi e Giakoumakis. Serata senza acuti per CR7 e altro passo falso per la squadra saudita che ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite