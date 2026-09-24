Serie A futsal, in quattro al comando

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Serie A futsal, quattro al comando: L84 Torino, Meta Catania, Benevento e Sala Consilina

i risultati
Foto Alfonso Scarpa

Turno infrasettimanale show in regular season, con 50 gol, una media di oltre sette a partita. Primi squilli per Roma e Came Treviso, Napoli: pazzo pari a Pomezia contro la Fortitudo

Bis per quattro. Tante le capolista a punteggio pieno dopo due turni di una regular season che ha regalato un altro importante indizio in questo scorcio di stagione. In Serie A lo spettacolo è assicurato: match combattuti fino all’ultimo secondo, gol a grappoli: ben 50, per una media superiore a sette a partita.

Conferme e sorprese in vetta al campionato

L84 Torino e Meta Catania Bricocity hanno iniziato bene questo campionato, che le vede lassù anche in questa regular season: due successi simili nel turno infrasettimanale per le finaliste scudetto della passata stagione. Che però hanno sofferto non poco, rispettivamente, a Sammichele contro un coriaceo Global Work Capurso del top scorer Dudu Taborda (4 gol in 2 partite) domato 6-5 grazie a un gol di Terry nel finale, e in casa contro quell’Active Network piegato 2-1, sempre nel finale, con l’ex Barcelona Fits. In testa al campionato, comunque, non solo conferme, ma anche piacevoli sorprese. Lo Sporting Sala Consilina già nella passata stagione era salito di livello; il roboante 5-1 inflitto alla Feldi Eboli nel derby testimonia la voglia di crescere ulteriormente da parte dei gialloverdi. Segna tanto anche il Benevento: dopo il 5-2 col Capurso, i giallorossi si sono ripetuti con un altro successo (4-1) in quel di Padova con il Vinumitaly Petrarca; miglior inizio non poteva esserci per Fausto Scarpitti.

Roma e Came Treviso si sbloccano. Le parole di Fortino

Alle spalle delle quattro capolista, l’imbattuto Napoli, tornato da Pomezia con un risultato che poteva essere positivo o negativo. Alla fine, un salomonico 4-4 per la squadra di Ciccio Angelini, sotto di due e poi avanti di uno, ancora a rincorrere la Fortitudo prima del definitivo guizzo di Turmena. Il turno infrasettimanale ha regalato i primi sorrisi a Roma e Came Treviso. Sky Match trionfale per i giallorossi, ok 7-2 con il Defender Giovinazzo. "Bella prestazione di squadra". Così Rodolfo Fortino, MVP a Genzano: "Abbiamo dominato il gioco con ritmo e qualità, fare punti in questo avvio di stagione è importante, potremo giocare più tranquilli nel corso del girone di andata. I tanti giovani? Pensano troppo al pallone - sorride Robocop – appena impareranno bene le letture di gioco, faranno carriera". Entusiasmo e positività anche a Treviso, dove il Came è tornato rinvigorito dal blitz di Avellino, ottenuto in rimonta sul Sandro Abate e con un ottimo André Ferreira.

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