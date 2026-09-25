La top 11 degli ex giocatori che oggi fanno i Ct è fortissima
CHE SQUADRA! fotogallery
11 foto
Un attacco tutto italiano da 432 gol in due, altri due big della storia azzurra e fuoriclasse da Pallone d'Oro, come Zidane. E poi: Vieira, Scaloni e qualche ex che oggi allena in luoghi insoliti, come Georgia o Qatar
1/11
- Attuale Ct: Qatar
- Da giocatore: ex portiere passato (da riserva) sia nel Real Madrid (un campionato vinto) che dal Barcellona, raccogliendo rispettivamente una e dieci presenze. Per lui una presenza anche con la nazionale spagnola
2/11
- Attuale Ct: Argentina
- Da giocatore: ce lo ricordiamo molto bene in Italia con le maglie di Lazio e Atalanta. Record di presenze in Spagna col Deportivo (quasi dieci anni), con cui vince pure una sorprendente Liga nel 2000. Allena la sua Argentina portata al trionfo Mondiale nel 2022
3/11
- Attuale Ct: Uzbekistan
- Da giocatore: poche presentazioni necessarie per il capitano dell'Italia campione del mondo 2006. Napoli, Parma, Inter, Juve, Real Madrid, e pure un Pallone d'Oro
4/11
- Attuale Ct: Messico
- Da giocatore: altra carriera ben nota per 'el gran capitan', che finalmente si è seduto sulla panchina del suo Messico. Un anno e mezzo in Italia al Verona, leggendarie le sue prestazioni al Barcellona in coppia con Puyol
5/11
- Attuale Ct: Georgia
- Da giocatore: una vita a Bayern Monaco tra 2000 e 2009, con quasi trecento presenze raggiunte. Era uno dei rigoristi della finale Mondiale Italia-Francia del 2006
6/11
- Attuale Ct: Brasile
- Da giocatore: anche qui servono poche presentazioni. Tre squadre in carriera da calciatore, Parma, Roma e poi il Milan dell'inizio dell'era di Berlusconi. Voluto fortemente da Sacchi come pedina imprescindibile del suo scacchiere
7/11
- Attuale Ct: Olanda
- Da giocatore: leggendario il centrocampo con Iniesta e Busquets di un Barcellona che regalava spettacolo. Una carriera, una sola squadra (fatta eccezione per l'Al-Sadd appena prima del ritiro). Ha vinto di tutto, tra cui un Mondiale e due Europei con la Spagna
8/11
- Attuale Ct: Senegal
- Da giocatore: centrocampista totale dell'Arsenal degli invincibili con Wenger e Henry. Poi Juve e Inter in Italia (oltre al meno noto inizio di carriera al Milan). Con la nazionale francese ha vinto un Mondiale e un Europeo. Nato a Dakar in Senegal, oggi guida proprio la nazionale delle sue origini
9/11
- Attuale Ct: Francia
- Da giocatore: poco da dover dire sul calciatore leggendario che è stato: talento puro. Cannes, Bordeaux, Juve, Real. Pure lui vince di tutto, con Vieira Mondiale ed Europeo. Pallone d'Oro nel 1998. Aspettava - parola sua - la panchina della nazionale francese più di qualsiasi altra cosa
10/11
- Attuale Ct: Italia
- Da giocatore: come non poter inserire nella top XI l'allenatore azzurro, pronto alla sua avventura bis. Calciatore dal telento eccezionale: Bologna, Samp, Lazio e Leicester in carriera. Storico lo scudetto Samp del 1991 col gemello del gol Vialli, bissato poi con la Lazio nel 2000
11/11
- Attuale Ct: Turchia
- Da giocatore: davanti la coppia di bomber parla italiano, e mette insieme qualcosa come 432 gol (209 Mancio più 223 Montella). L'aeroplanino del gol, bomber implacabile. Con la Roma vinse lo scudetto del 2001