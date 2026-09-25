 Allenatori nazionali, la top 11 degli ex giocatori che oggi fanno i Ct | Sky Sport
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La top 11 degli ex giocatori che oggi fanno i Ct è fortissima

CHE SQUADRA! fotogallery
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Un attacco tutto italiano da 432 gol in due, altri due big della storia azzurra e fuoriclasse da Pallone d'Oro, come Zidane. E poi: Vieira, Scaloni e qualche ex che oggi allena in luoghi insoliti, come Georgia o Qatar

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-BELGIO

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